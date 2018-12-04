Только самосожжение помогло крымским татарам получить компенсацию от застройщика

04.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Группа компаний «Монолит» выплатила 108 млн руб компенсаций участникам поляны протеста массива «Стрелковое», которая известна тем, что в августе один из ее участников Ватан Карабаш совершил попытку самосожжения под зданием администрации Симферополя.

Об этом на своей странице сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Уже 53 строения добровольно демонтированы, оставшиеся четыре жилых дома владельцы добровольно разберут до 15 декабря. По итогам совещания мы договорились, что в течение недели руководство «Монолита» попытается найти компромисс и провести компенсации и по фундаментам. Осталось только 30 человек, у которых проблемы индивидуального характера. Их решение рассматриваем в частном порядке», – написал Бальбек.

Поляна протеста «Стрелковое» по сути крымско-татарский самозахват земли существует с 2006 года. После воссоединения Крыма с Россией этот участок был отдан под застройку.

Девелопер огородил дома крымских татар забором и выдал хозяева специальные пропуска только для того, чтобы они могли вывезли свои вещи перед сносом. При этом если изначально жильцам обещали выплатить компенсацию по 1 млн руб за дом, то потом их просто вышвыривали.

Возмущенные люди вышли на акцию протеста, на которой Ватан Карабаш совершил попытку самосожжения. Его тут же потушили, он даже отказался от госпитализации. По своей гражданской позиции Ватан – не типичный крымский татарин, а активный участник Русской весны, награжден медалью «За возвращение Крыма».