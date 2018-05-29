29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Только санкции могут заставить Порошенко исполнять Минские соглашения

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру не удастся уговорить президента Украины Петра Порошено выполнять Минские соглашения. Об этом «Политнавигатору» заявил политолог Аремен Гаспарян

«Дело даже не в упрямстве, а в том, что он понимает: выполнение Минских соглашений в полном объеме приведет к федерализации Украины. Федерализация Украины в свою очередь приведет к судебным процессам над военными преступниками. Господину Порошенко крайне не хочется оказаться на скамье подсудимых. Поэтому, кто бы что ему не говорил, он все равно останется на прежних позициях», – сказал Гаспарян.

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Он полагает, что шансы изменить ситуацию есть только в «нормандском формате».

Единственная надежда, если все соберутся и поставят очень жесткое условие, либо ты выполняешь минские соглашения, либо Украина попадает под санкции. Рано или поздно этот очень жесткий разговор и неприятный для Порошенко разговор произойдет. Лучше раньше. Чем быстрее перестанут убивать людей, тем лучше для всех», – сказал Гаспарян.