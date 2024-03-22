«Только секьюритизация!» – Карасев призвал забыть о Крыме и потерянных территориях

Украине пора сворачивать «крымоцентризм» войны, отказавшись от лозунга о выходе на границы 91-го года – ради сохранения государства.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время недавнего визита в Киев дал понять, что о возвращении утраченных территорий речь уже не идет.

«Он же сказал на пресс-конференции, что Россия уже проиграла. Раньше как говорили: «России должно быть нанесено стратегическое поражение взятием Крыма». А уже – нет, она уже «проиграла». А Крым-то в России, территории оккупированные за Россией, но она уже «проиграла». Это – сигнал, что надо сворачивать крымоцентризм войны, выход на границы 91-го года…

«Стамбул-1» – неплохая была сделка. Что вы сейчас хотите? Вы хотите принести в жертву Украину в целом ради Крыма, ради продолжения войны… или как? Ради продолжения того, чтобы повесить на власть всех собак или как?.. Мир изменился, надо понимать, что в этой ситуации надо заняться собой. Не «крымоцентризм»: ради Крыма дальше ложить.

По-другому Крым надо возвращать, а не принося в жертву Украину всю, воюя без понятной перспективы. Тем более, перспектива вооружения непонятна – Салливан не привез же нам пакет вооружений. И не привезет, могу сказать. И Европа не даст нам…

Короче, надо первое нам – то, что называется детерриториализировать войну. Война не за территории сейчас должна идти. Если нет возможности военным путем сейчас пойти в наступление и освободить территории, оккупированные. Значит, надо в мозгах поменять. Вместо территориализации войны, пространства, во-вторых, это должна быть секьюритизация войны – обеспечение безопасности в результате военных действий для Украины. Не территории, которые пока невозможно, а создать условия для безопасности», – наговорил Карасев.