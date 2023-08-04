Только страх превратиться в Украину сдерживает Польшу от колонизации Галичины – Ищенко

Владимир Гладков .  
04.08.2023 20:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Варшава внимательно наблюдает за тем, что за полтора года США сделали с Украиной, и всеми силами пытается избежать её судьбы.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Варшава внимательно наблюдает за тем, что за полтора года США сделали с Украиной, и...

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Ведущий поинтересовался, может ли Киев подарить Варшаве всю Западную Украину, и как на это отреагирует Москва.

«Я думаю, что если бы в Польше предполагали, что Москва проигнорирует подобного рода подарок, то Украина его бы давно подарила. Просто потому, что Зеленский неоднократно обращался к Польше с просьбой ввести на территорию Украины войска, чтобы они охраняли Западную Украину, а Киев остальное перебросил на фронт», – ответил Ищенко.

Он подчеркнул, что действующий украинский президент сделал всё возможное, чтобы сдать Украину Польше, однако Варшава боится открыто воевать с Россией.

«Зеленский сделал всё, чтобы Польша зашла на Украину, и Украина стала Польшей. Если Польша до сих пор на Украину не зашла, то по одной причине – с той стороны есть Россия. И поляки не знают, какая будет реакция России – проигнорирует, или нет.

Поляки последние полтора года внимательно смотрят на Украину, и видят, что от неё, по сути, ничего не осталось. И они помнят, как американцы им сказали, что поддерживают, чтобы Польша зашла на Украину и даже воевала с Россией. Но как Польша, а не как НАТО. Даже немножко денег дадут, но не более того», – резюмировал политолог.

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