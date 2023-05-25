Только сумасшедший может поехать отдыхать в Турцию – Багдасаров

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После второго тура выборов президента Турции, который состоится 28 мая, эту страну ждут крайне непростые времена, связанные масштабными протестами оппозиции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

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Он считает, что победу во втором туре одержит действующий президент, но при этом Турцию вряд ли ждет что-то хорошее.

«Оппозиция считает, что первый тур выборов — и парламентских, и президентских — прошел с серьезными нарушениями и фальсификацией результатов. Сейчас представители противодействующих Эрдогану сил активно их оспаривают. Пока что оспаривают мирно, с подачей официальных заявлений и привлечением адвокатов, но если действующий президент победит, нельзя исключать вероятности того, что в стране начнутся массовые протесты», – сказал Багдасаров в интервью «Парламентской газете».

Он обратил внимание на ситуацию в 16-миллионном Стамбуле, большинство жителей которого, как показал первый тур, поддерживает поддерживают соперника Эрдогана.

«Плюс в случае победы Эрдогана нынешний мэр Стамбула сядет в тюрьму, его еще в 2022 году приговорили почти к трем годам за оскорбление ЦИК, сейчас он как раз подает вторую апелляцию. И как вы думаете, при всех этих вводных, если Эрдоган удержится у власти, вспыхнут ли в Стамбуле протесты? Диярбакыр, почти миллион человек населения, самый большой курдский город в Турции, 71 процент голосов за Кылычдароглу, как вы думаете, вспыхнут ли там протесты? А это лишь пара из множества примеров. Плюс давайте не забывать о том, что к действующему президенту негативно настроена практически вся турецкая молодежь, то есть те, кого традиционно легче всего «зажечь» и вывести на улицы», – описывает ситуацию эксперт.

В свою очередь издание поинтересовалось, могут ли протесты повлиять на желание россиян отдохнуть в Турции, тем более что сейчас начинается курортный сезон, а эта страна самое популярное место российских туристов.

«Да что вы, только сумасшедший сейчас может поехать в Турцию. Тут даже говорить не о чем», – ответил Багдасаров.

Напомним, что после первого тура действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу – 44,88%. На третьем месте (5,7%) Синан Оган, призвавший своих сторонников во второму туре голосовать за Эрдогана.