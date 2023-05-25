Только сумасшедший может поехать отдыхать в Турцию – Багдасаров

Олег Кравцов.  
25.05.2023 10:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1409
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Турция


После второго тура выборов президента Турции, который состоится 28 мая, эту страну ждут крайне непростые времена, связанные масштабными протестами оппозиции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

После второго тура выборов президента Турции, который состоится 28 мая, эту страну ждут крайне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он считает, что победу во втором туре одержит действующий президент, но при этом Турцию вряд ли ждет что-то хорошее.

«Оппозиция считает, что первый тур выборов — и парламентских, и президентских — прошел с серьезными нарушениями и фальсификацией результатов. Сейчас представители противодействующих Эрдогану сил активно их оспаривают. Пока что оспаривают мирно, с подачей официальных заявлений и привлечением адвокатов, но если действующий президент победит, нельзя исключать вероятности того, что в стране начнутся массовые протесты», – сказал Багдасаров в интервью «Парламентской газете».

Он обратил внимание на ситуацию в 16-миллионном Стамбуле, большинство жителей которого, как показал первый тур, поддерживает поддерживают соперника Эрдогана.

«Плюс в случае победы Эрдогана нынешний мэр Стамбула сядет в тюрьму, его еще в 2022 году приговорили почти к трем годам за оскорбление ЦИК, сейчас он как раз подает вторую апелляцию. И как вы думаете, при всех этих вводных, если Эрдоган удержится у власти, вспыхнут ли в Стамбуле протесты?

Диярбакыр, почти миллион человек населения, самый большой курдский город в Турции, 71 процент голосов за Кылычдароглу, как вы думаете, вспыхнут ли там протесты? А это лишь пара из множества примеров. Плюс давайте не забывать о том, что к действующему президенту негативно настроена практически вся турецкая молодежь, то есть те, кого традиционно легче всего «зажечь» и вывести на улицы», – описывает ситуацию эксперт.

В свою очередь издание поинтересовалось, могут ли протесты повлиять на желание россиян отдохнуть в Турции, тем более что сейчас начинается курортный сезон, а эта страна самое популярное место российских туристов.

«Да что вы, только сумасшедший сейчас может поехать в Турцию. Тут даже говорить не о чем», – ответил Багдасаров.

Напомним, что после первого тура действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу – 44,88%. На третьем месте (5,7%)  Синан Оган, призвавший своих сторонников во второму туре голосовать за Эрдогана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть