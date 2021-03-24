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24.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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«Только суньтесь!» – Цымбалюк грозит армии РФ котлами, похлеще Иловайского

Новости Украины

Украина должна дать понять России, что ее ракеты «знают, где находится Москва».

С таким призывом в эфире видеоблога беглого российского либерала и отпетого русофоба Айдера Муждабаева выступил работающий в Москве украинский пропагандист Роман Цымбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цымбалюк пригрозил, что в случае, если российская армия решит выдвинуться в сторону Украины, обратно «вернутся не все».

«Мне кажется, блефует (Москва). В данном случае на любые такие информационные атаки нужно отвечать очень просто. Страна должна проводить учения, покупать ракеты, показывать, что они летят и знают, где находится Москва. И в таком случае все у нас будет нормально. Эти все информационные атаки, провокации на линии фронта – это все будет продолжаться…

Ребятам нужно просто объяснить – мы, конечно, понимаем, что вы «Путина орлы», но вы смертны… и 14-й год, и 15-й это показал. Поэтому вы можете в эфирах своих называть нас нехорошими словами, но имейте в виду – будете пытаться продвинуться дальше – вернутся не все», – грозно предупредил Цымбалюк.

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