«Только так» – Табах требует уничтожить половину населения России

Вадим Москаленко.  
20.01.2024 12:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Россия


Чтобы окончательно победить Россию, Западу необходимо не стесняться в средствах и уничтожить половину её населения.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы окончательно победить Россию, Западу необходимо не стесняться в средствах и уничтожить половину её...

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«Если бы мы загасили этого беса Путина сразу при рождении, то ничего этого бы не было. Но каждый раз идти у него на поводу, пытаться договориться, думать, что как-то устроится. И Украина делала то же самое. Но не строилось.

Агрессию может загасить только ещё большая агрессия. С Гитлером мы должны были сравнять эту страну с землей, должны были уничтожить половину этого населения, потому что немецкой нации уже нет, это совершенно другая нация. Мы должны были сбросить две атомные бомбы на Японию, чтобы загасить эту агрессию ещё большей агрессией», – сказал Табах.

«Бараны никогда не смогут остановить волков, сколько бы баранов не было. Волки их задерут. Если на стороне баранов не будет волкодава, который задерёт волка», – добавил он.

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