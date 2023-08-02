Только Трамп сделает Украину «великой опять» – престарелый нацпредатель

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Украина сможет победить Россию только в случае прихода к власти в США Республиканской партии и Дональда Трампа.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека Онлайн» заявил беглый советский и российский оппозиционер Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственная надежда Украины на то, что в 2024 году сменится администрация в США, к власти придут республиканцы, и эта война, как это обещает Дональд Трамп, будет остановлена», – сказал Боровой.

Война, по его словам, будет остановлена за счет поставок Украине нового мощного вооружения, которое администрация Демократической партии отказывается поставлять. Он напомнил, что «джавелины» начали поставляться только при Трампе и намекнул, что республиканская администрация может «закрыть небо» над Украиной.

Демократы, по его словам, «сдали Путину Крым и готовы были сдать всю Украину», и только Британия, Польша и Прибалтика вынудили Вашингтон оказать военную помощь Киеву.

При этом он считает, что без помощи США Россия может уничтожить Украину.

«Россия вышла на уровень производства снарядов и ракет превышающий уровень производства США. Ресурс мобилизации 10 млн граждан. Это очень опасная ситуация. В этой ситуации призывы Владимира Зеленского, они героические, смелые, духоподъемные, но они, к сожалению, неточные. Россия в состоянии вести войну долго – и с Путиным, и без Путина. Чекисты будут удерживать власть даже после смерти Путина. Это война, которая может быть бесконечной. Соотношение сил украинцев и граждан России 1 к 3. В этой ситуации было бы неправильно сражаться до последнего украинца», – лепетал Боровой.