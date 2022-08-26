«Только трупы москалей»: Фарион о битве за Крым
Единственный способ возвращения крымского полуострова под контроль Украины – это поток трупов в мешках по направлению к Москве.
Об этом в интервью одиозному львовскому телеведущему Остапу Дроздову, пропагандирующему оголтелую русофобию, заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Все наши земли должны быть освобождены от орды. Все. Абсолютно. И меня очень тешит то, что фокусом этой борьбы является именно Крым. Идея с «Крымской платформой» – очень важна. Затягивание в политическое поле этой проблемы [значимо], потому что во время предыдущего избранника это было за скобками.
Мы понимаем, что первый этап – это чёрные мешочки с разноцветными кокардами. Чтобы как можно больше мешочков ехало в Московию, чтобы они эти их телеса выкинули из нашей страны даже не как мусор, а как дьявольский легион.
А уже дальше идет борьба на идеологическом фронте. Мы должны быть очень зубастыми, наступательными, и она будет не менее жесткой, чем то, что переживаем сейчас на защите территорий. Здесь надо будет защитить души.
«Как говорил Степанко Бандера, «задание какой-либо революции – это завоевать душу и сердце человека». Они завоевали. Если они держатся за Ильича! Они даже не в голову залезли. Там такие ветра дуют, что все выдули.
Они залезли и в то, что нас носит по миру. Когда душа нас покидает, тело несут на кладбище. Там есть «черная» душа. С этими «черными» душами нам придется бороться очень наступательно, не мягким методом. Мягкими методами москалей не убивают», – резюмировала львовская нацистка.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.