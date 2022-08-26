«Только трупы москалей»: Фарион о битве за Крым

Единственный способ возвращения крымского полуострова под контроль Украины – это поток трупов в мешках по направлению к Москве.

Об этом в интервью одиозному львовскому телеведущему Остапу Дроздову, пропагандирующему оголтелую русофобию, заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все наши земли должны быть освобождены от орды. Все. Абсолютно. И меня очень тешит то, что фокусом этой борьбы является именно Крым. Идея с «Крымской платформой» – очень важна. Затягивание в политическое поле этой проблемы [значимо], потому что во время предыдущего избранника это было за скобками.

Мы понимаем, что первый этап – это чёрные мешочки с разноцветными кокардами. Чтобы как можно больше мешочков ехало в Московию, чтобы они эти их телеса выкинули из нашей страны даже не как мусор, а как дьявольский легион.

А уже дальше идет борьба на идеологическом фронте. Мы должны быть очень зубастыми, наступательными, и она будет не менее жесткой, чем то, что переживаем сейчас на защите территорий. Здесь надо будет защитить души.