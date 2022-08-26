«Только трупы москалей»: Фарион о битве за Крым

26.08.2022  11:19 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
Просмотров: 1073
 
Дзен, Крым, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Единственный способ возвращения крымского полуострова под контроль Украины – это поток трупов в мешках по направлению к Москве.

Об этом в интервью одиозному львовскому телеведущему Остапу Дроздову, пропагандирующему оголтелую русофобию, заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный способ возвращения крымского полуострова под контроль Украины – это поток трупов в мешках...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


 «Все наши земли должны быть освобождены от орды. Все. Абсолютно. И меня очень тешит то, что фокусом этой борьбы является именно Крым. Идея с «Крымской платформой» – очень важна. Затягивание в политическое поле этой проблемы [значимо], потому что во время предыдущего избранника это было за скобками.

Мы понимаем, что первый этап – это чёрные мешочки с разноцветными кокардами. Чтобы как можно больше мешочков ехало в Московию, чтобы они эти их телеса выкинули из нашей страны даже не как мусор, а как дьявольский легион.

А уже дальше идет борьба на идеологическом фронте. Мы должны быть очень зубастыми, наступательными, и она будет не менее жесткой, чем то, что переживаем сейчас на защите территорий. Здесь надо будет защитить души.

«Как говорил Степанко Бандера, «задание какой-либо революции – это завоевать душу и сердце человека». Они завоевали. Если они держатся за Ильича! Они даже не в голову залезли. Там такие ветра дуют, что все выдули.

Они залезли и в то, что нас носит по миру. Когда душа нас покидает, тело несут на кладбище. Там есть «черная» душа. С этими «черными» душами нам придется бороться очень наступательно, не мягким методом. Мягкими методами москалей не убивают», – резюмировала львовская нацистка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть