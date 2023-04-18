Только убедительная победа России на Украине спасет мир от глобального конфликта – Кедми

Только полная победа России на Украине может уберечь мир от новой глобальной войны.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Кедми, убедительное завершение украинского конфликта охладит «горячие головы» на Западе и заставит их сесть за стол переговоров.

«Вероятность перерастания в более крупную войну – все зависит от результатов тех военных действий, которые идут на территории Украины. Полная и окончательная победа России резко сократит вероятность каких-либо военных действий или перерастания конфликта в более горячий. Это – и только это – остудит «горячие головы» на Западе…

Это зависит от того, когда и как закончится война. Если она закончится так, как она может закончиться, – победой России, тогда будет новое соглашение, называть его «Ялтой» или по-другому, я не знаю, но оно установит новый мировой порядок и новые границы в Европе. В том числе, границы НАТО и присутствие иностранных войск на территории других государств. Если этого не будет, будет новое Дебальцево или, не дай Бог, новые Стамбульские соглашения», – отметил Кедми.