Только уничтожение львовского сепаратизма спасёт единую Украину – эксперт

21.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Находящаяся в радикальной оппозиции мирным инициативам по Донбассу Западная Украина за 30 лет привыкла диктовать условия Киеву и потому никогда не пойдёт на компромисс.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер украинской партии «Союз левых сил», экс-нардеп Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении пунктов минского протокола, формулы Штайнмайера – на сегодняшний день эти пункты неважны, если мы не поймём, почему их выполнить невозможно, а выполнить их невозможно, кого бы ни поставили во власть, минский протокол со стороны Украины выполняться не будет», – заявил политик.

По его словам, основной причиной невозможности развития мирных инициатив является «западноукраинский сепаратизм».

«В ментальное поле западноукраинских политиков вписана привычка побеждать сепаратизмом. Начиная с 1991 года знамя отделения Украины от СССР, хотя всё разламывалось, наиболее сильно было поднято на Западной Украине.

Те, кто в 1991 студентами голодал на граните, акция «революция на граните», впоследствии стали важными людьми, депутатами, министрами, и весь народ, особенно Западной Украины, наблюдал и говорил: смотри, сепаратизм приводит к тому, что мы поднимаем восстание во Львове, а побеждаем в Киеве.

В 2004 году первый, кто поднял сепаратистское восстание – это мэр Львова Садовой, при котором горсовет Львова принял решение не перечислять деньги в Киев, отказаться выполнять решения президента Януковича, если он будет президентом, а не Ющенко.

Вслед за этим такое же решение принимают облсоветы Ивано-Франковска, Львова, Ровно. Сепаратизм, начатый на Западной Украине, опять побеждает в Киеве.

И, конечно, 2014 год, когда первые райадминистрации стали захватывать на Западной Украине, сжигать СБУ – на Западной Украине, первое убийство работников правоохранительных органов происходит на Западной Украине, поднимается кровавое восстание, и они опять побеждают в Киеве», – рассказал Волга.

Он подчеркнул, что сегодня любая мирная инициатива в первую очередь не воспринимается Западной Украиной, где концентрированно живёт идея украинского радикального национализма.

«Если сегодня взять тех политиков, которые призывают к восстанию (а на Украине и на Западной Украине идёт призыв к восстанию, если хоть какой-то шаг будет сделан в сторону Минских договорённостей), если этих политиков как-то отодвинуть – закрыть рот Фарион, денег дать, в тюрьму посадить, изолировать, тут же на этом поле возникнут другие политики, потому что это стало трендом – на протяжении 30 лет тот, кто поднимает сепаратистское знамя на Западной Украине, становится депутатом, министром, важным и значимым человеком.

Мы с вами имеем серьёзнейшую проблему, но зиждется она на общественных настроениях: то есть, Украина как АнтиРоссия на очень больших территориях удалась, и реализовать Минские соглашения, не решив этого вопроса, невозможно», – добавил Василий Волга.