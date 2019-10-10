10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Демография, Общество, Статистика, Украина, Эмиграция
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Только в этом году из Украины выехало полтора миллиона человек

Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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«С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн чел. Видим массовое возвращения украинцев домой в конце апреля — в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил министр Кабмина, это предварительные данные. По его словам, на таких данных Кабмин намерен построить публичные «дашборды», на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

“Из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается”, – подытожил Дубилет.

При этом он отметил отсутствие в стране демографических данных.

«Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с Госпогранслужбой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти», — сообщил Дубилет.

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