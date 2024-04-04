«Только в позе защиты»: в США объяснили, как видят Украину

Анатолий Лапин.  
04.04.2024 14:46
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Нынешняя администрация США не будет вооружать Украину для того, чтобы она могла напасть на признанные Западом границы РФ.

Об этом свидетельствуют заявления представителя США в НАТО Джулианы Смит, которая накануне заявила, что Штаты не поддерживают удары по России.

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Нынешняя администрация США не будет вооружать Украину для того, чтобы она могла напасть на...

По мнению бывшего представителя НАТО в России Гарри Табаха, США воспринимают Украину только в позе защиты.

«Да, вам тяжело без оружия, а представитель или глава нашего представительства в НАТО только что сказала, что Украине нельзя давать никакого оружия, включая оборонительное, пока она не перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Я не понимаю, Украина может быть только в позе защиты, обороны.

А вылазки какие-то делать, кстати вы делаете, браво вашему ГУР и разведчикам, которые выполняют эту работу так блестяще, даете фору израильтянам в этом отношении, вы войдете в историю военную. А они говорят, что нет, вам обороняться нельзя», – заявил Табах в эфире интернет-канала Politeka.

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