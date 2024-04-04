«Только в позе защиты»: в США объяснили, как видят Украину
Нынешняя администрация США не будет вооружать Украину для того, чтобы она могла напасть на признанные Западом границы РФ.
Об этом свидетельствуют заявления представителя США в НАТО Джулианы Смит, которая накануне заявила, что Штаты не поддерживают удары по России.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
По мнению бывшего представителя НАТО в России Гарри Табаха, США воспринимают Украину только в позе защиты.
«Да, вам тяжело без оружия, а представитель или глава нашего представительства в НАТО только что сказала, что Украине нельзя давать никакого оружия, включая оборонительное, пока она не перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Я не понимаю, Украина может быть только в позе защиты, обороны.
А вылазки какие-то делать, кстати вы делаете, браво вашему ГУР и разведчикам, которые выполняют эту работу так блестяще, даете фору израильтянам в этом отношении, вы войдете в историю военную. А они говорят, что нет, вам обороняться нельзя», – заявил Табах в эфире интернет-канала Politeka.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.