Только вступив в борьбу, белорусские оппозиционерки начали подсиживать друг друга

22.07.2020, Москва, Елена Острякова

Главной целью антилукашенковской оппозиции в Белоруссии является приход к власти экс-банкира Виктора Бабарико, который не был зарегистрирован как кандидат в президенты и находится в СИЗО.

Это стало понятно из вчерашнего выступления в youtube главы штаба Бабарико Марии Колесниковой, которая формально поддержала технического кандидата оппозиции домохозяйку Светлану Тихановскую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое обращение она начала с того, что мягко «опустила» мужа своей соратницы Тихановской (Светлана выставила свою кандидатуру после того, как ее супруг блогер Сергей был арестован).

«Сергей Тихановский стал олицетворением четкой и понятной угрозы для режима. Уличное сопротивление – это то, к чему власть готовилась все это время. Абсолютно ожидаемый и понятный, он был довольно быстро устранен с политической доски. Нынешняя власть и традиционная оппозиция пленники шаблонного мышления, которое заложено нашей системой образования и советским воспитанием», – сказала Колесникова.

«Сакральности революции 1917 года», в которую, по ее версии, верят власть и оппозиция, штабистка Бабарико противопоставила «ненасильственность смены режима». Именно поэтому, считает Колесникова, ее шеф был «малопонятен для политтехнологов и прочих людей фантастических профессий».

Она рассыпалась в комплиментах Бабарико, походя проехавшись по другому своему союзнику Валерию Цепкало.

«Банкир, богатый, работающий в банке, принадлежащем русским, полноватый и не эффектный – очень слабая фигура, по мнению властей. Даже Валерий Цепкало, крепкий системный выдвиженец, связанный с IT, выглядел гораздо лучше», – сказала Колесникова.

Она заявила, что Бабарико опередил других альтернативных кандидатов потому, что предложил «любовь против угрозы, вежливость против хамства, искренность против лжи, мир против войны и угрозы Майдана».

Она признала, что «выборами все может и не решиться» и настроила сторонников на длительный протест.

«Режим может справиться с площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства – не способен. У него остается два пути. Либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством – меньшинством, противостоящим большинству без всех этих палаток, ЦИКов и прочих потемкинских деревень. Но на реформы нужна смелость, а на полицейское государство – деньги. Ни того, ни другого у режима нет», – резюмировала Колесникова.

Стоит отметить, что ее спич был более убедителен, чем сегодняшнее выступление по белорусскому телевидению кандидатки Тихановской, хотя очевидно, что сейчас обе дамы пользуются услугами одних и тех же спичрайтеров.