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Запланированные на 20 ноября выборы президента Молдовы и референдум о евроинтеграции не соответствуют необходимым условиям, чтобы считаться свободными и справедливыми. Помимо того, что власти устанавливают правила игры по своему усмотрению, существуют также серьёзные опасения относительно корректной работы Центральной избирательной комиссии. Только зарубежные дипломаты могут заставить власти Молдовы к ним прислушаться.

Об этом в своём обращении к представителям дипкорпуса, аккредитованного в Молдове, заявила экс-башкан Гагаузской автономии, председатель ассоциации «Платформа Молдова» Ирина Влах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она напомнила, что «авторитетная международная организация» ОБСЕ/БДИПЧ в своем финальном отчете по итогам всеобщих местных выборов 5 и 19 ноября 2023 года впервые в истории Республики Молдова рекомендовала полностью заменить состав ЦИК, причём сделать это до президентских и парламентских выборов.

По её словам, наблюдатели от ОБСЕ прямо указали, что нынешний состав ЦИК не способен организовать свободные и справедливые выборы в Республике Молдова.

«Вы представляете страны, которые не понаслышке знают, что такое демократия и насколько важно, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Для меня было бы неприемлемым просить вас вмешиваться во внутренние дела суверенного и независимого государства Республики Молдова. Но, в то же время, я призываю вас внимательно следить за создавшейся ситуацией и, используя законные рычаги, которые есть у вас в распоряжении, высказаться по данному вопросу», – обратилась Влах к иностранным дипломатам.

По словам бывшего башкана Гагаузии, нынешние власти Молдовы давно уже не слушают, что говорят и думают граждане Республики Молдова, но внимательно прислушивается к тому, что говорят представители дипломатического корпуса.

«Своей чётко сформулированной позицией вы действительно могли бы заставить их отказаться от намерения фальсифицировать выборы. Вы действительно могли бы заставить их пересмотреть своё поведение и сделать то, что они обязаны сделать – обеспечить необходимые условия проведения в Молдове свободных и справедливых выборов! И первым шагом в этом направлении должна стать смена состава ЦИК», – заключила Ирина Влах.

Отметим в очередной раз, что обращаться к дипломатам из стран Запада с просьбой повлиять на Санду – всё равно, что жаловаться в гестапо на коменданта концлагеря. А мнение послов из других стран Санду и её клику не интересует.