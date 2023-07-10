Только выход на польскую границу обезопасит РФ от украинского ЯО – Кедми

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Даже с внеблоковым статусом Украина продолжит войну против России, и более того, при первой возможности приступит к созданию ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А если Украина будет вне НАТО? А не нужна Украина в НАТО, она может быть использована против России вне НАТО, это выгоднее и удобнее. И пусть она будет без НАТО, но они её будут использовать против России – всегда, постоянно. Сегодня и завтра, и послезавтра. До переговоров с Россией, и после переговоров, во время военных действий и после», – сказал Кедми.

Он уверен, что даже если от современной Украины останется небольшой лоскут, то обосновавшиеся там бандеровцы продолжат войну против России, и более того – приступят к созданию ядерного оружия.

«И если кто-то думает и надеется, что если, не дай Бог, от Украины что-то останется, и она не будет разрабатывать ядерное оружие – то он не понимает, в каком мире живёт. Она будет разрабатывать, и будет у неё ядерное оружие! Недалеко от российской границы. С помощью той или другой страны, США и Запада. Оправдания всегда найдутся, ведь это направлено против России, значит, всё можно», – добавил эксперт.

Кедми подчеркнул, что единственный способ для России обезопасить себя – это дойти до границ с Польшей.

«А может ли Украина существовать как независимое государство, и не быть против России, не было такого в истории. И самым лучшим ответом на это будет – одна из российских армий на польско-российской границе. А вторая армия – в рамках Союзного государства на белорусско-польской границе. Это намного лучше отрезвляет, чем разговоры об испытании ядерного оружия», – подытожил он.