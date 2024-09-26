«Только западные ракеты спасут нас от КАБов» – комбат ВСУ

Спасти украинскую армию от российских КАБов якобы сможет только разрешение западных стран бить дальнобойными ракетами по российскому тылу.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрел кадры – как выглядит Волчанск, как туда продолжают сбрасывать КАБ-1500, и как они уничтожили город. На фоне угроз Путина о смене стратегии и доктрины использования ядерного оружия, что России в принципе не нужно ядерное оружие, чтобы превращать наши прифронтовые территории в пустыню. И противодействия пока что нет. Какая ситуация в Харьковской области?», – спросил ведущий.

«После Курской операции интенсивность уменьшилась. Но противник всё равно использует КАБ, забрасывает их и в сам Харьков, и в прифронтовые сёла. Точно так же, как ровняет Волчанск.

Противник хаотически уничтожает улицу за улицей управляемыми авиабомбами. И на Купянском направлении это куда боле интенсивно, чем на других направлениях», – сказал Федоренко.