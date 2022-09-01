«Толку, как от ОБСЕ на Донбассе» – отношение на Запорожье к миссии МАГАТЭ скептическое

01.09.2022  00:00 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запорожье


Опыт миссии ОБСЕ на Донбассе показывает, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС мало чем будет отличаться по эффективности, включая вероятность откровенного шпионажа в пользу Киева.

Об этом в эфире «Россия 1» поделился глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Они (МАГАТЭ – ред.) с нами не коммуницируют напрямую. В основном, мы имеем информацию через российский МИД. И то, скажем откровенно, информация у нас точно не полная. Знаем точно, что будут присутствовать одни сутки. Если они проедут КПП… Не думаю, что простая процедура будет – быстро проехать, потому что со стороны Украины огромная стоит очередь.

На выезде из подконтрольной нам территории около 200 машин стоит, а с той стороны – около тысячи. Как проедут пробку – не можем сейчас это гарантировать. Украинская сторона должна их сопровождать. У них там свои законы, правила», – говорил он.

Бальский подтвердил, что в распоряжении ВГА Запорожской области имеется весомая доказательная база военных преступлений украинских карателей.

«Оставить хотят два–три человека на станции для постоянного мониторинга. Мы с удовольствием пойдем навстречу, потому что любая возможность объективности, показывать правду, если это будет, конечно, правда и это не будут такие же работники ОБСЕ, которые шпионили… Все, что нужно – предоставим всю информацию.

У нас, военно-гражданской администрации, две основных задачи: первая – объективно показать всю правду, вторая – показать работу станции, что мы в состоянии ее контролировать, она в нормальном режиме работает, чтобы ни у кого не было иллюзий. Сейчас работает около 1,5 тыс. человек на станции, но люди напуганы, в особенности, после обстрелов по жилым домам. И это мы тоже покажем», – заверил руководитель.

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