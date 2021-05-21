Толмачи и драгоманы. Россия отмечает День военного переводчика

В точности неизвестно, когда именно появилась профессия военного переводчика. Но уж точно не вчера, а в незапамятные времена, когда античные армии начали брать пленных, собирать разведывательные материалы, а также вести переговоры с иностранными союзниками и противниками.

В Древней Руси переводчики, или, как их называли в старину, драгоманы и толмачи, появились с начала формирования русских княжеств и походов на Царьград.

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Драгоманами называли переводчиков при европейских (в том числе, российских) посольствах в странах Востока, а толмачами – устных переводчиков во время переговоров с иностранными гостями и официальными лицами. Долгое время набор переводчиков на государеву службу шёл самотёком. В толмачи и драгоманы набирали самоучек из дьячков или прижившихся на русской земле иноземцев. Никакой системы подготовки специалистов не существовало как таковой.

Однако уже в XVI веке на государственном уровне возникла необходимость организовать переводчиков в отдельную службу, в результате чего на свет появился Посольский приказ, в котором состояло 22 письменных и 17 устных переводчиков для дипломатических и военных задач.

Ситуация заметно улучшилась после обязательного требования к служилому сословию – изучать иностранные языки, а после выхода России к Чёрному морю и началу крымских кампаний возникла необходимость набирать в армию офицеров-переводчиков.

Военных переводчиков на постоянной основе стал готовить Азиатский департамент МИД в конце XIX века. В 1885 году при отделении восточных языков этого департамента открылись курсы по подготовке офицеров-переводчиков. Первых слушателей набирали исключительно из гвардейских частей.

В 1899 году во Владивостоке открывается Восточный институт, слушателями которого могли быть только офицеры. Основные направления – востоковедение, английский и французский языки. Желающих поступить учиться в институт было так много, что командование Русской армией приняло дополнительные меры для обучения кадрового состава иностранным языкам и специальным дисциплинам.

В 1911 году особые окружные подготовительные школы военных переводчиков были организованы при штабах Приамурского, Туркестанского и Кавказского военных округов. В Тифлисской и Ташкентской школах ежегодно проходили обучение по пять офицеров, в школе при штабе Приамурского военного округа – двенадцать офицеров. В Тифлисской школе преподавались турецкий и персидский языки, в Ташкентской школе – персидский, узбекский, афганский, китайский и урду, в Иркутской школе – китайский, японский, монгольский и корейский языки.

Как можно видеть, несмотря на тягу офицеров Русской армии к изучению иностранных языков, дорога в военные переводчики была открыта лишь для единиц, а для нижних чинов и вовсе закрыта, что не слишком способствовало интересам дела.

Коренным образом ситуация изменилась в 1920 году, когда Советская Россия взялась за освобождение Дальнего Востока от японских и американских интервентов. Было открыто Восточное отделение, где слушателям преподавали специальные дисциплины, английский и азиатские языки согласно выбранному направлению.

21 мая 1929 года заместитель наркома по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».

Однако прошло не одно десятилетие, прежде чем у военных переводчиков появился свой профессиональный праздник. Его учредили в 2000 году по инициативе группы выпускников разных лет Военного Краснознамённого института Министерства Обороны (ВКИМО), в котором готовили военных юристов и переводчиков.

За время своего существования институт сменил множество названий: Военный институт Минобороны СССР, Военный институт иностранных языков, Военный институт иностранных языков Красной Армии, а вырос он из военного факультета западных языков 2-го Московского государственного педагогического института иностранных языков и стал самостоятельным вузом приказом №0271 Народного комиссара обороны СССР от 12 апреля 1942 года.

Впрочем, оформление военного факультета 2-го МГПИИЯ в отдельный вуз было чистой формальностью, поскольку он и без того имел статус высшего военного учебного заведения. Подготовка специалистов (английский, немецкий и французский языки) велась в интересах военных училищ и академий РККА.

Начальником военного факультета был назначен генерал-майор Николай Николаевич Биязи – невероятно интересный и одарённый человек. Потомок итальянских переселенцев, Николай Биязи начал службу еще в царской армии – сначала в нижних чинах, а затем, за храбрость и способности, был направлен на ускоренные курсы подготовки прапорщиков, дослужившись до подпоручика.

С началом Октябрьской революции и гражданской войны для Биязи не было вопроса, кому служить, и он вступил в ряды Красной Армии, где пригодились его военные и организационные таланты.

Сначала Николай Биязи руководил Тифлисской пехотной школы, затем – Четвёртой Ташкентской объединенной командной школой имени В. И. Ленина. К слову, оба военных училища стали кузницами кадров, давших стране прославленных командиров и Героев Советского Союза.

Перед назначением начальником военного факультета, Николай Биязи получил бесценный опыт, пройдя службу советским военным атташе в Италии. Не менее интересно, что помимо блестящей военной карьеры, Николай Николаевич Биязи был и одним из пионеров русского спортивного судейства. Он стал первым дипломированным футбольным судьей еще в Российской империи, а в июне 1918 года судил финал первого чемпионата по футболу в Советской России.

Во время Великой Отечественной войны потребность в переводчиках и преподавателях иностранных языков существенно возросла, что и стало причиной реорганизации военного факультета 2-го МГПИИЯ в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), в который органично вошёл и Военный факультет восточных языков, созданный в 1940 году.

Всеми организационными вопросами вновь учреждённого ВИИЯКА занималось Главное разведывательное управление Генерального штаба РККА, для которого и готовилась в Военном институте иностранных языков львиная часть кадров. Учебные планы института также утверждались начальником ГРУ Генштаба РККА.

В состав ВИИЯКА вошли Западный и Восточный факультеты, а также курсы переподготовки с отделениями западных и восточных языков. Учёба на факультетах длилась три года, на курсах переподготовки – один год. Институт готовил специалистов по двум направлениям – военные переводчики-референты и военные преподаватели иностранных языков для военных училищ и академий Красной Армии. 20% учебных мест института было выделено для слушателей, направленных Народным комиссариатом ВМФ СССР и Народным комиссариатом внутренних дел СССР.

Интересно, что на краткосрочных курсах ВИИЯКА в Ставрополе на Волге в годы войны учился знаменитый советский и российский актёр Владимир Абрамович Этуш.

На этих курсах слушателям преподавали немецкий язык и другие языки стран – союзников гитлеровской Германии.

Победа, добытая словом, не менее ценна, чем победа, добытая штыком и гранатой. Не такими уж и редкими были случаи на фронте, когда слова советских переводчиков и пропагандистов заставляли вражеских солдат складывать оружие и сдаваться в плен.

Начало войны. Допрос немецкого военнопленного.

Известен подвиг советского офицера-переводчика Владимира Самойловича Галла, вызвавшегося вести переговоры с гарнизоном крепости Шпандау совместно с немецким антифашистом Конрадом Вольфом (в ГДР стал видным кинематографистом). В результате переговоров крепость сдалась без боя и тем самым были спасены жизни не только советских солдат и гарнизона крепости, но и сотен запертых в её стенах мирных жителей, которых фашисты надеялись использовать в качестве живого щита в случае штурма.



Военный переводчик Владимир Самойлович Галл.

Человеческий подвиг Владимира Галла немцы не забыли. Военного переводчика и через десятилетия благодарили в письмах спасённые им люди и их родственники, включая бывших солдат гарнизона, приглашали посетить Шпандау, брали интервью не только восточногерманские, но и западногерманские СМИ, включая ARD и ZDF.

8 мая 2015 года на стене Цитадели Шпандау была установлена памятная доска Владимиру Галлу (умер в Москве 9 сентября 2011 года).

За годы Великой Отечественной войны в институте и на курсах были подготовлены более 3000 квалифицированных переводчиков, которые служили в Действующей армии, партизанских отрядах, редакциях фронтовых газет, управлениях и штабах РККА. Неоценим их вклад в общую Победу над врагом.

Допрос захваченного немецкого войскового разведчика.

В 1949 году Военный институт иностранных языков окончил один из самых известных его выпускников – будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий, получивший специальность переводчика с японского и английского языков.

Старший из братьев Стругацких прослужил в Советской Армии шесть лет, был переводчиком со стороны следствия на стадии подготовки к Токийскому процессу над верхушкой милитаристской Японии, затем преподавал иностранные языки в Канском военно-пехотном училище, в 1952-1954 годах служил переводчиком при штабе дивизии на Камчатке, а в 1955 году – в разведорганах, в Хабаровске.

После окончания Великой Отечественной и с началом холодной войны необходимость в военных переводчиках только возросла. Началась эпоха глобального противостояния СССР и США. В Азии, Африке, Латинской Америке активизировались антиколониальные и марксистские движения. Противоборство с Западом в странах «третьего мира» требовало от СССР качественной подготовки специалистов, владевших языками всей планеты, без преувеличения.

В Советской Армии и КГБ СССР вновь возник острый дефицит в военных переводчиках, в следствие чего, как и в годы войны, были открыты ускоренные курсы, на которых проводилась подготовка специалистов со знанием иностранных языков. К слову, в курсе подготовки офицеров спецназа ГРУ и разведки ВДВ, знание двух или трёх иностранных языков стало обычным делом.

Профессия военного переводчика всегда была престижной и опасной одновременно. Только в Афганистане, согласно официальным данным, погибли десятки военных переводчиков из армии и спецслужб.



Фотографии на стене: погибшие в Афганистане военные переводчики – выпускники Института стран Азии и Африки.

В советское время ВКИМО давал учащимся знания сорока иностранных языков. Это было уникальное учебное заведение, не имевшее аналогов в мире. И все равно потребности Вооружённых сил, органов госбезопасности в военных переводчиках институт не покрывал. Поэтому часто на должности военных переводчиков приходили выпускники гражданских вузов, призванные на военную службу. Особенно ощущалась нехватка специалистов по относительно редким африканским и азиатским языкам, отчего слушателей этих специальностей могли командировать за границу ещё до окончания учебного заведения.

В общем, практика шла об руку с теорией и люди росли вместе с профессией.

В «святые девяностые» по системе подготовки военных переводчиков (как и по многим другим отлаженным государственным институтам) был нанесен сильный удар. Ельцинско-гайдаровские «младодемократы» под нашёптывание американских советников провозгласили: «избавившись от коммунистической идеологии Россия избавилась и от внешних врагов». Держи карман шире. Начавшаяся экспансия НАТО на Восток и террористическая война против России быстро показали, что подобную идею мог взять на вооружение только дурак и враг одновременно.

Восстанавливать школу военных переводчиков России пришлось буквально по крупицам. Многие выпускники ВКИМО, прекрасные специалисты, не пропали в новых условиях. У автора этих строк среди однокашников имеется трое выпускников ВКИМО, изучавших китайский и английский языки и проходившие службу в разведорганах Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота. После увольнения из армии, все трое стали востребованными и высокооплачиваемыми специалистами в российских и китайских бизнес-структурах.

В наше время Россия вновь занимает активную позицию в глобальном масштабе, наращивает свое военно-политическое влияние в разных уголках планеты, что способствует быстрому возрождению и пробуждению интереса к профессии военного переводчика. Ближний и Дальний Восток, Африка и Средняя Азия, Латинская Америка – везде Россия имеет свои интересы, а значит есть потребность и в военных переводчиках, мастерах своего дела.

Всех причастных – с праздником!