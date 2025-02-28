Создаётся впечатление, что проигравший первый тур кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба уже не контролирует собственные структуры.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политический консультант Сергей Толмачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 и 2 марта будут напряжёнными днями, но всё наблюдение за штабом Бадра Гунбы показывает, что и штаб к этому готов. У него очень много сторонников, которые ведут себя гораздо спокойнее, но тоже готовы дать отпор путчистам. Мы знаем, что известный Герой ДНР Ахра Авидзба поддержал Бадра Гунбу. Мы понимаем, что все попытки силового захвата зданий в ноябре, силового захвата избиркомов и т.д. – они обречены на провал. Именно поэтому такое нервозное поведение в штабе Ардзинба.

Такое ощущение, что сам кандидат Адгур Амиранович уже не контролирует различные свои структуры – криминальное крыло своих сторонников, националистическое крыло, что они все действуют в разнобой. Часть из них взяла на метод путча, часть пытается идти путём запугивания отдельных этнических общностей (здесь не только армяне, но и мингрелы, и русскоязычное население). А часть ещё на что-то надеется, что удастся как-то дезавуировать результаты первого тура и каким-то образом набрать голосам. Но подавляющее большинство народа Абхазии находится на стороне, подчеркну, пророссийского кандидата Бадра Гунбы», – сказал Толмачёв.