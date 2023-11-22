Толоконникова мечтает об украинском паспорте, но осквернять Лавру отказалась

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Отсидевшая за хулиганство участница скандальной группировки Pussy Riot иноагент Надежда Толоконникова мечтает получить украинское гражданство.

Об этом она заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ей от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Да, я очень бы хотела этого. Я пыталась избавиться от российского гражданства. Оно у меня правда, единственное, но пыталась. И была идея попросить украинское гражданство. Я очень сильно хочу», – сказала Толоконникова.

В другом разговоре с пранкерами, позвонившими от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, она призналась, что хотела сжечь свой паспорт, но пришла к выводу, что это не имеет смысла.

Она пожаловалась на то, что российских эмигрантов сейчас больше ненавидят украинцы, чем «русские ватники», к которым либералы привыкли. Релокантов обижает украинский лозунг «хороший русский – мертвый русский».

Сама Толоконникова тоже чувствует себя «радиоактивной», но все равно старается помогать Украине «из-за кулис». Так, она собрала денег на мероприятие в Нью-Йорке с женой Зеленского Еленой, хотя на саму встречу ее не пустили организаторы.

«Хочу поддерживать как можно больше, дайте мне знать, как», – умоляла Толоконникова собеседника.

Однако, когда «Ткаченко» предложил ей повторить скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя (за него хулиганка и отсидела) в Киево-Печерской Лавре, Толоконникова неожиданно смутилась и предложила «не провоцировать хейт».

Сейчас она зарабатывает на жизнь проектом «Пепел Путина». Она сжигает в разных западных городах огромный портрет президента РФ, а потом делает из пепла «арт-работы» и продает их. Толоконникова уверяет, что отдает вырученные деньги на военные нужды Украины.

Она предложила «Ткаченко» организовать визит в США мэра Киева Виталия Кличко, чтобы он «такой мускулинный» убедил американских «ватников»-республиканцев поддерживать Украину.

«Экс-министр» предложил заменить Кличко на боевиков из «Азова», но Толоконикова предупредила: нужно быть осторожней с их нацистскими татуировками.

Она рассказала, что обсуждала свою деятельность с госсекретарем США Энтони Блинкеном и мечтает о втором сроке Джо Байдена.

За все это «Ткаченко» похвалил хулиганку, и она от избытка чувств сложила руки в молитвенном жесте.

«Спасибо большое. Это невероятная честь. Если я когда-нибудь смогу встретить президента лично, это будет невероятная честь для меня», – пролепетала Толоконникова.