Толоконникова сдала Моргенштерна

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Отсидевшая за хулиганство участница скандальной арт-группы Pussy Riot иноагент Надежда Толоконникова утверждает, что запросившийся недавно на Родину рэпер-иноагент Моргенштерн на самом деле поддерживает Украину.

Об этом она заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ей от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я знаю огромное количество музыкантов, которые на правильной стороне истории. Могу помочь в составлении этого списка, я дружу со многими, в зависимости от того, кто будет вам нужен: Монеточка, Нойз МС, «Литтл Биг», Фэйс. Есть еще Моргенштерн, который очень знаменит в России. Он тоже высказывался против войны. Его тоже можно спросить», – сказала Толоконникова.

Ранее Моргенштерн в интервью скандальной журналистке Ксении Собчак заявил, что готов съездить с концертом на Донбасс, если его за это простят и дадут гарантии закрытия всех административных дел в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать рэперу такие гарантии.