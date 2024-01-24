Толпы российских олигархов и дагестанцев готовы встать в очередь за украинским паспортом – Бортник

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Киев должен не запрещать, а наоборот, поощрять и упрощать получение гражданами России украинского гражданства.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Узость мышления ведет нас к поражениям и ослаблению. Если бы Украина полноценно осмелилась заявить альтернативный проект, официально, для постсоветского пространства, у нас стояла бы очередь российских олигархов, представителей среднего класса, креативного класса, военных, украинцев, башкир, дагестанцев – всех оппозиционно настроенных относительно Путина, которые были бы готовы работать на украинское государство ради просто украинского паспорта», – считает эксперт.

«А мы даже того несчастного Фридмана выгнали из Украины, который был готов сдаваться, на все был готов, только бы мы сохранили ему какой-то статус. Это ослабляет нас, эта деятельность направлена против украинского государства», – заявил Бортник.