Толпы российских олигархов и дагестанцев готовы встать в очередь за украинским паспортом – Бортник

Анатолий Лапин.  
24.01.2024 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1987
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Киев должен не запрещать, а наоборот, поощрять и упрощать получение гражданами России украинского гражданства.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен не запрещать, а наоборот, поощрять и упрощать получение гражданами России украинского гражданства....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Узость мышления ведет нас к поражениям и ослаблению. Если бы Украина полноценно осмелилась заявить альтернативный проект, официально, для постсоветского пространства, у нас стояла бы очередь российских олигархов, представителей среднего класса, креативного класса, военных, украинцев, башкир, дагестанцев – всех оппозиционно настроенных относительно Путина, которые были бы готовы работать на украинское государство ради просто украинского паспорта», – считает эксперт.

«А мы даже того несчастного Фридмана выгнали из Украины, который был готов сдаваться, на все был готов, только бы мы сохранили ему какой-то статус. Это ослабляет нас, эта деятельность направлена против украинского государства», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть