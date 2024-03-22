Толстого, пообещавшего Макрону гробы и трупы, поддержали французские зрители

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Российская армия убьет каждого французского солдата, если он появится на территории Украины.

Об этом в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Толстого, президент Франции Эммануэль Макрон берет на себя слишком много, угрожая России.

«Французы подумали, что у них есть право давать уроки русским. После окончания «холодной войны» они вообразили, что выиграли ее вместе с американцами. Они забыли историю войны, историю континента, и я говорю не только о Наполеоновских войнах, но и о последней войне, например. Сегодня, когда господин Макрон говорит, что отправит солдат в Одессу, мы должны напомнить ему, что последнюю великую войну в Европе Франция вела 40 дней против нацистов. Русские продержались четыре года и выиграли войну в Берлине. Я хочу очень прямо сказать, что идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами в Орли, покрытыми триколором, и не Макрон собирается их забирать. Значит, французы должны понимать последствия», – сказал вице-спикер.

«Нам плевать на его мнение. Нам плевать на его границы, нам плевать на Макрона, на то, что говорит Макрон, нам плевать на границы Макрона. Мы убьем каждого французского солдата, который придет на украинскую землю. Всех. Потому что на сегодняшний день, во время конфликта, на Украине насчитываются 13 тысяч наемников, из которых 367 – французских, из которых 147 уже убиты. Значит, на Украине убиты 147 граждан Франции», – заявил Толстой.

Он подчеркнул, что Россия просчитывает подлетное время своих ракет с ядерными боеголовками до Франции после таких заявлений Макрона.

«Не две минуты, чуть больше. Да, конечно, мы это просчитываем, потому что вы знаете, для нас это то, что исторически важно для России – это обеспечение безопасности страны. А что, когда страны НАТО, в том числе Франция, размещают ракеты у наших границ и хотят разместить ракеты на Украине, вступая в НАТО на Украине. Для нас это недопустимо», – резюмировал политик.

Стоит отметить, что слова Толстого вызвали не критику, а поддержку со стороны французских телезрителей, которые посчитали его интервью честным, а доводы справедливыми. Об этом свидетельствуют комментарии под видеозаписью с эфиром.

danberne5314 :

«Русский, который говорит по-французски лучше, чем французский журналист».

sebastientanguy4907:

«Есть только два типа журналистов: те, кто хорошо делает свою работу, и те, у кого есть работа. Спасибо господин Толстой за откровенность».

topweddingsa4059:

«Французские журналисты свободно циркулируют в России, но российских журналистов во Франции не приветствуют».

Marc-AntoinePinochet:

«Есть ли французский министр, способный путешествовать без кордона безопасности?».

fafyz9357:

«Самое ужасное, что этот русский абсолютно прав».

bluesandjazzguitarbychrisd6446:

«Он не угрожает Франции, он отвечает на провокации Макрона! Этот журналист ничего не понял».