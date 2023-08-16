Толстой пророчит еще лет пять войны, а потом – интеграцию Украины в Россию

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Специальная военная операция на Украине продлится ещё не менее пяти лет, а потому якобы можно не думать о послевоенных проблемах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, что делать с освобождёнными украинскими территориями и проживающим на них ненавидящим Россию населением после победы.

«Это вопрос того, каким образом мы будем организовывать интеграцию бывшей Украины в Россию. Это вопрос следующего порядка, в реальности он встанет лет через пять. Вы ж не думаете, что мы Харьков за три дня возьмём, или Киев за три месяца. Большой срок, да. Ну а кто сказал, что он будет маленьким, что это всё – мимолётная забава? Мы фактически воюем с блоком НАТО, какие украинцы», – ответил Толстой.

Тем не менее, планами российского руководства касательно населения Украины он так и не поделился – только припомнил, что у Советского Союза был похожий опыт.

«Мы ж после войны с ними [жителями Западной Украины] как-то взаимодействовали. И неплохо всё было налажено», – резюмировал он.