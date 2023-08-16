Толстой пророчит еще лет пять войны, а потом – интеграцию Украины в Россию

Владимир Гладков.  
16.08.2023 14:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 334
 
Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Специальная военная операция на Украине продлится ещё не менее пяти лет, а потому якобы можно не думать о послевоенных проблемах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Специальная военная операция на Украине продлится ещё не менее пяти лет, а потому якобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ведущий поинтересовался, что делать с освобождёнными украинскими территориями и проживающим на них ненавидящим Россию населением после победы.

«Это вопрос того, каким образом мы будем организовывать интеграцию бывшей Украины в Россию. Это вопрос следующего порядка, в реальности он встанет лет через пять. Вы ж не думаете, что мы Харьков за три дня возьмём, или Киев за три месяца.

Большой срок, да. Ну а кто сказал, что он будет маленьким, что это всё – мимолётная забава? Мы фактически воюем с блоком НАТО, какие украинцы», – ответил Толстой.

Тем не менее, планами российского руководства касательно населения Украины он так и не поделился – только припомнил, что у Советского Союза был похожий опыт.

«Мы ж после войны с ними [жителями Западной Украины] как-то взаимодействовали. И неплохо всё было налажено», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть