Толстый намёк: Путин встречал Эрдогана напоминанием о разгроме турок

06.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Символические подробности вчерашней встречи Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Москве обнаружили комментаторы – как оказалось, в зале, где два президента в начале переговоров делали заявления для прессы, на видном месте находилась бронзовая скульптура по мотивам работы Евгения Лансере «Переход через Балканы».

Композиция посвящена подвигу русских солдат во время военной кампании 1877-1878 года, когда в ходе рейда Россия разбила последние турецкие части, заслонявшие дорогу на Константинополь. В плен взяли почти всю турецкую армию – 22 тысяч чело­век, в том числе 3 генералов и более 700 офицеров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Туркам тогда пришлось срочно просить о мире, в результате Россия получила южную часть Бессарабии, Батуми, государственность Болгарии была восстановлена, а территории Сербии и Черногории увеличились.

Интересно также, что в зале, где проходила встреча с Эрдоганом, была установлена еще одна скульптура – императрицы Екатерины Великой, при которой Российская империя отвоевала Крым.