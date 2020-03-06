06.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Балканы, Болгария, Крым, Политика, Сербия, Сюжет дня, Турция
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Толстый намёк: Путин встречал Эрдогана напоминанием о разгроме турок




Символические подробности вчерашней встречи Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Москве обнаружили комментаторы – как оказалось, в зале, где два президента в начале переговоров делали заявления для прессы, на видном месте находилась бронзовая скульптура по мотивам работы Евгения Лансере «Переход через Балканы».

Композиция посвящена подвигу русских солдат во время военной кампании 1877-1878 года, когда в ходе рейда Россия разбила последние турецкие части, заслонявшие дорогу на Константинополь. В плен взяли почти всю турецкую армию – 22 тысяч чело­век, в том числе 3 генералов и более 700 офицеров.

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Туркам тогда пришлось срочно просить о мире, в результате Россия получила южную часть Бессарабии, Батуми, государственность Болгарии была восстановлена, а территории Сербии и Черногории увеличились.

Интересно также, что в зале, где проходила встреча с Эрдоганом, была установлена еще одна скульптура – императрицы Екатерины Великой, при которой Российская империя отвоевала Крым.

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