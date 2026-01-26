«Томагавки» намного круче наших «Фламинго» – украинский авиа-эксперт
У стран НАТО нет противоядия от российских баллистических ракет, однако передача Киеву американских «Томагавков» немного уравновесила бы противостояние с Россией.
Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Соответствующего российской баллистике – у НАТО просто нет. Чтобы нам просто этак – взять и дать. Но дали бы «Томагавки»! Они менее заметны в воздухе, они способны ставить радиопомехи. Чтобы попасть по одной цели в глубине российской территории, нам надо запустить 10 «Фламинго», условно, чтобы одна попала, остальные будут сбиты. Но с «Томагавками» ситуация в разы лучше была бы…
Можно было вообще нивелировать выпуск русских «Шахедов». Там всего два завода. Даже 20 «Томагавков» нам бы хватило для того, чтобы оба эти завода превратить в то, что у нас там на «Большевиков» [ныне – «Первый киевский машиностроительный завод»] – в кучу руин», – вещал Романенко.
Однако он добавил, что и «Томагавки» – не стопроцентная гарантия поражения, поскольку помимо ЗРК у России много истребителей, которые задействованы для охоты за крылатыми ракетами.
«Им труднее перехватывать «Шахеды», потому что там огромная разница в скоростях, так как у нас F-16 легче перехватить крылатую ракету и гораздо труднее перехватить «Шахеды».
То есть, у них есть возможности сбивать, но «Томагавки» более сложные, в них сложнее электроника, они способны ставить препятствия, у них больше шансов поразить цель, чем в наших изделиях военного времени, типа, «Фламинго», – объяснял как мог укро-эксперт.
