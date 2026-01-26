«Томагавки» намного круче наших «Фламинго» – украинский авиа-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У стран НАТО нет противоядия от российских баллистических ракет, однако передача Киеву американских «Томагавков» немного уравновесила бы противостояние с Россией.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Соответствующего российской баллистике – у НАТО просто нет. Чтобы нам просто этак – взять и дать. Но дали бы «Томагавки»! Они менее заметны в воздухе, они способны ставить радиопомехи. Чтобы попасть по одной цели в глубине российской территории, нам надо запустить 10 «Фламинго», условно, чтобы одна попала, остальные будут сбиты. Но с «Томагавками» ситуация в разы лучше была бы… Можно было вообще нивелировать выпуск русских «Шахедов». Там всего два завода. Даже 20 «Томагавков» нам бы хватило для того, чтобы оба эти завода превратить в то, что у нас там на «Большевиков» [ныне – «Первый киевский машиностроительный завод»] – в кучу руин», – вещал Романенко.

Однако он добавил, что и «Томагавки» – не стопроцентная гарантия поражения, поскольку помимо ЗРК у России много истребителей, которые задействованы для охоты за крылатыми ракетами.