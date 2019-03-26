Томос для «Церкви Порошенко» не удалось оспорить в суде

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной административный суд Киева отказался признать незаконной просьбу президента Петра Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте суда.

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Отмечается, что во вторник, 26 марта, суд завершил рассмотрение дела по иску общественной организации “Неправительственная организация “Верховенство права” к Порошенко относительно установления факта отсутствия у него компетенции (полномочий) вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций.

Речь в иске шла о законности направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии для порошенковской “ПЦУ”.

“Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства, суд установил, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права. В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска”, – отмечается в сообщении.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

В апреле прошлого года Верховная Рада приняла проект постановления №8284 в поддержку обращения президента Украины к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине.