Томосятники заблудились в названиях
Название новой украинской церкви, созданной под патронатом Константинопольского патриархата, может обернуться проблемами и очередным скандалом в православии.
Об этом в эфире телеканала NewsOne , передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.
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«У нас состоялся Синод в Софии Киевской, на котором присутствовали наши епископы, украинские. И они избрали главу кого? Украинской православной церкви [на самом деле Православной церкви Украины]. Он так и назывался, в решении – «избрание главы Украинской православной церкви». А что написано сегодня в томосе? «Святейшая церковь». То есть он же глава какой? «Святейшей церкви»? А где Украинская православная церковь?”, – сказал экс-генпрокурор.
По его словам, теперь надо избирать главу «Святейшей церкви Украины».
“Они же название изменили. Такие ошибки могут за собой потащить другое толкование православия в Украине. Позднее сменится власть, сменится Варфоломей, придет другой человек и скажет: «Что вы там нарисовали, это не есть правильно, давайте менять», – заявил Пискун.
Метки: ПЦУ, Святослав Пискун
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