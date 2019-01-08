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08.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Томосятники заблудились в названиях

Название новой украинской церкви, созданной под патронатом Константинопольского патриархата, может обернуться проблемами и очередным скандалом в православии.

Об этом в эфире телеканала NewsOne , передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.

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«У нас состоялся Синод в Софии Киевской, на котором присутствовали наши епископы, украинские. И они избрали главу кого? Украинской православной церкви [на самом деле Православной церкви Украины]. Он так и назывался, в решении – «избрание главы Украинской православной церкви». А что написано сегодня в томосе? «Святейшая церковь». То есть он же глава какой? «Святейшей церкви»? А где Украинская православная церковь?”, – сказал экс-генпрокурор.

По его словам, теперь надо избирать главу «Святейшей церкви Украины».

“Они же название изменили. Такие ошибки могут за собой потащить другое толкование православия в Украине. Позднее сменится власть, сменится Варфоломей, придет другой человек и скажет: «Что вы там нарисовали, это не есть правильно, давайте менять», – заявил Пискун.

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