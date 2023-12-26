Тому, что останется от Украины, придётся платить и каяться

Ущерб только от «водной блокады» Крыма сопоставим с бюджетом какой-нибудь небольшой страны. Если посчитать все убытки, которые Крым понес в результате попыток Киева вынудить регион к возвращению под свой контроль, то сумма выйдет внушительная.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» высказал спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, рано или поздно мы сядем за переговоры с бенефициарами украинского кризиса – это произойдёт. Уже сегодня как меняется их риторика – Байден делает заявление по компенсации, что делать с нашими активами, которые там находятся. Звучит мнение, что нужно забрать и отдать Украине. Но тогда возникает вопрос, если вы это делаете, вы в кого сами превращаетесь? В бандита с большой дороги? У вас рушатся все ваши акции, часть рыночной системы, которая создана на неприкасаемости частной собственности. Вы это убираете и тогда как, опять ковбойские времена? У кого револьвер, у того и сила? Видно, что они этого тоже боятся, поэтому ограничились формулировкой, что «мы заставим Россию восстанавливать Украину», – пояснил спикер.

По его словам, на все претензии к России будет чем ответить в Крыму. И не только в Крыму – Херсонской области нужно готовить документы о компенсации ущерба из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

«О чём они думают? О том, что мы с их стороны якобы уже виноваты в том, что разрушено на Украине. Но рано или поздно разговор встанет. И нам нужно свои претензии предъявить, а они у нас очень серьёзные, и как бы их никто не хочет считать. А кому это надо, кроме нас? Вот мы в Крыму и пытаемся всё это сделать. И я думаю, за нашим опытом пойдут. Я уже коллегам из Херсона говорил: вы посчитайте, катастрофа Каховского водохранилища – это уникальная в мире катастрофа, которую сделали люди умышленно. Взять и навредить своей территории. Если бы это враги сделали, было бы понятно, или инопланетяне, или катастрофа сама бы произошла, а не затопили бы часть своей родной земли, на которой люди, дети и так далее. Поэтому, я думаю, мы будем в этом смысле пионерами», – считает Константинов.

Ущерб Крыма от первой блокады Северо-Крымского канала уже превышает 5 триллионов рублей. А впереди еще подсчет ущерба от энергетической, транспортной и продовольственной блокад.

«Иск конечно масштабный. Лишить 2 миллиона человек воды и с помощью воды попробовать их заставить либо починиться, либо умереть – это только Гитлер мог себе позволить. Но там его достойные преемники. Поэтому сумма получается следующая: по бюджету уже есть решение на 150 миллиардов рублей компенсаций, иски народа Крыма порядка 3 триллионов и иски предприятий порядка 2 триллионов. Окончательная сумма станет понятна в результате судебного разбирательства, потому как суд может поручить дополнительные экспертизы сделать, уточнить какие-то цифры. Но уже сегодня понятно, что это серьёзнейшая сумма – это, скажу так, бюджет какой-то небольшой страны», – указал глава парламента Крыма.

«Конечно, мы уверены в успехе, потому что мы не изобретаем это преступление, мы его не придумываем – мы говорим фактами. Вот они признались публично, при этом находились при должностях, то есть не были любителями, которые обещали устроить «кузькину мать», и не скрывали этого. Дальше мы начнём заниматься по энергоблокаде. Сегодня все профильные министерства Российской Федерации уже нас в этом поддерживают, услышали сотрудничают. Поэтому эта работа идёт, и она дойдёт до логического завершения, то есть до конкретного иска», – заверил Константинов.