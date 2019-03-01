Тон в Европарламенте продолжат задавать враги России

01.03.2019, Москва, Олег Кравцов

После предстоящих мае выборов в Европарламент партии евроскептиков укрепят свои позиции, но не смогут завоевать большинство.

Об этом в комментарии “Российской газете” заявил директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго.

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“В Европарламенте после майских выборов евроскептики партии укрепят свои позиции. Тому подтверждение – многие прогнозы, проводимые как на национальном уровне, так и общеевропейском. Однако маловероятно, что они получат большую часть мандатов. А это значит, тон в этой организации будут задавать партии либеральной, атлантической направленности, те, кто враждебно относятся к России, что не раз демонстрировали”, – сказал эксперт.

При этом он выразил надежду, что носители конструктивного подхода к России, число которых в Европарламенте предположительно возрастет, смогут все-таки, несмотря на все сложности, эффективнее отстаивать курс на улучшение связей с Москвой.