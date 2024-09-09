Тони Блэр: Покажем России, что у нас еще есть силы

Елена Острякова.  
09.09.2024 12:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 662
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, считавшийся самым проамериканским главой правительства, считает, что президент РФ Владимир Путин совершил ошибку, начав СВО на Украине, так как «неправильно понял, что произошло в Крыму».

Об этом Блэр заявил в интервью британской «Индепендент», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, считавшийся самым проамериканским главой правительства, считает, что президент РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Сейчас, на третьем году войны он все еще думает, что сможет перехитрить Запад, что у Запада не хватит сил. Одна из самых важных задач Запада — показать, что у него все еще есть силы. Это проверка, которая покажет, что у него есть силы», – сказал Блэр.

Победу Запада он видит в заключении мирного договора, выгодного для Украины.

«В конечном счете мы придем к какому-то соглашению. Главное, что мы должны – укрепить Украину. Чтобы, когда он поймет, что не может добиться своей цели, украинцы смогли бы заключить достойную и разумную сделку», – резюмировал бывший премьер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть