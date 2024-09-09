Тони Блэр: Покажем России, что у нас еще есть силы

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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, считавшийся самым проамериканским главой правительства, считает, что президент РФ Владимир Путин совершил ошибку, начав СВО на Украине, так как «неправильно понял, что произошло в Крыму».

Об этом Блэр заявил в интервью британской «Индепендент», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, на третьем году войны он все еще думает, что сможет перехитрить Запад, что у Запада не хватит сил. Одна из самых важных задач Запада — показать, что у него все еще есть силы. Это проверка, которая покажет, что у него есть силы», – сказал Блэр.

Победу Запада он видит в заключении мирного договора, выгодного для Украины.

«В конечном счете мы придем к какому-то соглашению. Главное, что мы должны – укрепить Украину. Чтобы, когда он поймет, что не может добиться своей цели, украинцы смогли бы заключить достойную и разумную сделку», – резюмировал бывший премьер.