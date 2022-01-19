«Тони, пожалуйста» – Кулеба выпрашивал у Блинкена немедленные санкции для РФ

19.01.2022  19:01 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, русофобия, США, Украина
Новости Украины

Главное, чего хочет Украина от США и Евросоюза – это введение новых санкций против России.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главное, чего хочет Украина от США и Евросоюза – это введение новых санкций против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Наше главное ожидание от США и наших европейских партнеров, чтобы они успешно договорились про сильный пакет санкций, которые будут применены к РФ.

Мы понимаем, что идут переговоры, Тони проинформировал меня про прогресс в этом процессе, но РФ должна каждый день получать очень четкий сигнал, что тот неподъемный груз, про который говорят наши партнеры, это реальность, а не только угроза. Что каждый день происходит прогресс в переговорах США и ЕС о введении этих санкций в один целостный пакет. Сейчас это главное наше ожидание», – призывал Кулеба.

Он пожелал американскому коллеге успехов на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который с самим Кулебой встречаться отказывается.

«Я хочу пожелать успехов Тони в переговорах с министром Лавровым. Он, к сожалению, избегает встреч со мной. Это его выбор. Но этот трек переговоров очень важен. Для нас очень важно, чтобы эти переговоры были успешными с точки зрения изменения поведения России на менее агрессивное и более конструктивное», – просил Блинкена Кулеба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть