«Тони, пожалуйста» – Кулеба выпрашивал у Блинкена немедленные санкции для РФ

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Новости Украины

Главное, чего хочет Украина от США и Евросоюза – это введение новых санкций против России.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше главное ожидание от США и наших европейских партнеров, чтобы они успешно договорились про сильный пакет санкций, которые будут применены к РФ. Мы понимаем, что идут переговоры, Тони проинформировал меня про прогресс в этом процессе, но РФ должна каждый день получать очень четкий сигнал, что тот неподъемный груз, про который говорят наши партнеры, это реальность, а не только угроза. Что каждый день происходит прогресс в переговорах США и ЕС о введении этих санкций в один целостный пакет. Сейчас это главное наше ожидание», – призывал Кулеба.

Он пожелал американскому коллеге успехов на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который с самим Кулебой встречаться отказывается.

«Я хочу пожелать успехов Тони в переговорах с министром Лавровым. Он, к сожалению, избегает встреч со мной. Это его выбор. Но этот трек переговоров очень важен. Для нас очень важно, чтобы эти переговоры были успешными с точки зрения изменения поведения России на менее агрессивное и более конструктивное», – просил Блинкена Кулеба.