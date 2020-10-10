Тонкая игра: Пашинян отвечает за Карабах головой

10.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не воспринимается Москвой как партнер – многие считают его ставленником американских структур. Кроме того, в российской столице есть мнение, что если в Нагорном Карабахе Армения понесет ощутимое поражение, это тоже привести к свержению Пашиняна и установлению более пророссийского режима.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пашинян многими в Москве воспринимается как глубоко чуждая личность, классовый враг. Алиев-то он ближе, да и Эрдоган ближе нынешним кремлевским руководителям, а этот человек пришел к власти в результате цветной революции, многие наши эксперты, выступающие на телевидении, постоянно напоминают о его связях с Соросом, сколько там «соросят» в его команде.

Другие, кто им возражают, говорят, ну давайте по фактам судить, что конкретно такого антироссийского сделал Пашинян после прихода к власти – не так уж много вы найдете дел, может быть, какие-то заявления, сделанные в горячке, но по факту никто из предыдущих президентов-друзей Путина в Сирию не послал контингент, а Пашинян – хоть небольшой, но послал.

Естественно, все эти крымские резолюции Пашинян голосует, как и его предшественники, – точно так же, как и Россия.

Но, тем не менее, на многих это не производит впечатление, и есть такая точка зрения в Москве, что пройти между струйками, добиться, с одной стороны, полу-поражения Армении, чтобы оно было достаточно болезненным для армянского общества, чтобы после этого Пашиняна скинуть и вернуть кого-то, условного Саргсяна, с кем гораздо легче можно было находить общий язык, и уже таким образом проталкивать мирное решение.

Мне кажется, это слишком тонкая игра, так тонко сыграть не получится, но, тем не менее, есть люди, которые убеждены, что именно такой должна быть тактика Москвы», – заявил Юсин.