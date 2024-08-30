«Тонтон-макуты!»: Зе-власть сколачивает из ТЦК касту неподсудных для расправ над неугодными

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Украинская власть с помощью ТЦК превращает ветеранов ВСУ и нацистов в отдельную касту, ненавидимую обществом и готовую к жестокой расправе над кем угодно.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые ТЦКшники не понесли наказания за превышение полномочий, и не понесут. Дело в том, что в стране создается целая прослойка, целая каста людей, которые даже по окончанию войны будут сбиваться в стаю и будут главной опорой власти», – сказал Бондаренко.

«Приведу такой пример. На Гаити в 60-70-80-х годах существовала целая группа людей, которых называли тонтон-макутами. Неграмотные люди верили, что это живые мертвецы, зомби, которые бессмертны, которых невозможно убить. И они похищали людей, они убивали людей безнаказанно. Они были основой диктатуры Дювалье, который использовал их именно для запугивания народа и для расправы со своими политическими оппонентами. Так вот, ТЦК после войны, представители ТЦК, станут именно такими тонтон-макутами в украинском масштабе», – подчеркнул политолог.