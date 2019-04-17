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17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина
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Тонущего Порошенко хотят поддержать автопробегом

Предвыборный штаб Петра Порошенко предлагает устроить 19 апреля автопробег в день дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее сообщение создано в Facebook.

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“Автопробег в поддержку президента Петра Порошенко отправляется из каждого областного центра в Киев. Приезжай сам и привози друзей на дебаты, которые состоятся в НСК Олимпийский”, – говорится в сообщении.

Для участия просят заполнить анкету.

Напомним, 16 апреля команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение об аренде площади с НСК Олимпийский на 19 апреля.

Между тем соцопросы показывают, что во втором туре Зеленский громит Порошенко с разрывом более 50 % голосов.

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