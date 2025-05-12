Топ-5 украинских политиков тайно консультировался с Россией во время СВО

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Информация о «тайных переговорах» России и Украины во время СВО, которую сегодня озвучил скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в реестре террористов и экстремистов в РФ), является «секретом Полишинеля».

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью ютуб-каналу «Политека», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Секрет Полишинеля. У Гончаренко только одно слово неправильно: не переговоры, а консультации. Переговоры, это когда уполномоченные лица. А вот консультации на уровне очень высоких лиц, действительно, топ-5 украинских представителей, они имели место», – сказал Бортник.

Также, по его информации, консультации велись под прикрытием переговоров об обмене.

«Но переговоров полноценных с 2022 года не было. Разница в том, что на переговорах стороны уполномочены договариваться о чем-то, а на консультациях они только пытаются понять позицию друг друга и проверить, не поменялась ли она под гнетом каких-то обстоятельств», – сказал Бортник.

По данным Гончаренко, это произошло «не один, не два и даже не три раза – и в 2022 году, и в 2023 году, и даже в 2024 году». Встречи проходили на Аравийском полуострове.