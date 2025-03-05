Топ-чиновники Украины начинают разбегаться от Зеленского

Вадим Москаленко.  
05.03.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Всем уже понятно, что скоро могут начаться расследования по многочисленным преступлениям Владимира Зеленского и его команды.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всем уже понятно, что скоро могут начаться расследования по многочисленным преступлениям Владимира Зеленского и...

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«Зеленский не думает про государство Украина, не думает про людей, не думает вообще про систему, что будет дальше с Украиной. Он и так не думал, когда кинул в войну.

А сейчас вообще это показательно. И люди, которые сейчас вокруг него поддерживают: «Вот, это наш президент». Это не президент. Он физически и нутром своим, и его команда, не действуют в интересах государства. Они не государственники, они думают за себя, как себя оставить при власти.

Вот это вот проблема, и на русской стороне, и в американской стороне, понять, что Зеленский не думает в интересах государства. Даже враги не могут осознать, что как это так иногда бывает», – сказал Телиженко.

«Уже многие понимают, что куда идёт, какие деньги. Очень много перебежчиков уже идет. Мне идут звонки с разных ведомств непосредственно, и уже не один месяц, люди звонят и пытаются маневрировать. С украинской стороны, на очень высоких должностях.

И как бы эти люди, которые не то, что были нейтральными… и сейчас пытаются спастись и понять, что происходит. Эти люди непосредственно принимали участие в этой нацистской государственной системе Украины, уничтожая людей. И до сих пор продолжают звонить.

Пусть в Москву бегут договариваться, а не с Вашингтоном. А то все забыли, что непосредственно Киев все равно будет садиться за стол переговоров в какой-то момент… С Москвой. И там надо будет договариваться про свое будущее», – подытожил он.

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