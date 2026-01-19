Топ-менеджер Ахметова о блэкауте на Украине: Станет ли лучше? Пока сказать сложно
Украина, в первую очередь Киев, не могут оправиться после ряда тяжелейших ударов России по энергетической инфраструктуре.
«За выходные – без принципиальных изменений. Киев в режиме экстренных отключений: ориентировочно (!!!) 3 часа со светом и 10 часов без. Но ситуация отличается от района к району», – сообщил гендиректор входящей в олигархическую группу Рината Ахметова (террорист в РФ) энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
По его словам, похожая ситуация и в Днепропетровске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая действительность», – подчеркивает энергетик.
Он признает пытается утешить украинцев, что «даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости».
«Станет ли лучше? Пока сказать сложно. Нам точно нужно пережить эти сильные морозы – с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор – обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно. Держимся вместе», – призывает Коваленко.
