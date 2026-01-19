Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина, в первую очередь Киев, не могут оправиться после ряда тяжелейших ударов России по энергетической инфраструктуре.

«За выходные – без принципиальных изменений. Киев в режиме экстренных отключений: ориентировочно (!!!) 3 часа со светом и 10 часов без. Но ситуация отличается от района к району», – сообщил гендиректор входящей в олигархическую группу Рината Ахметова (террорист в РФ) энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, похожая ситуация и в Днепропетровске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая действительность», – подчеркивает энергетик.

Он признает пытается утешить украинцев, что «даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости».