Топ-менеджер Ахметова решил вложиться в Россию

20.06.2019

Бывший топ-менеджер украинского олигарха Рината Ахметова Игорь Сырый купил доли в компаниях Ruform, управляющей видеосервисом Rutube, и Solaris Promo Production, производящей шоу «Дом-2».

Об этом пишет московское деловое издание «Коммерсант», уточняя, что Сырый стал владельцем 25% акций ООО «Солярис Промо Продакшн», а также вошел в число совладельцев ООО «Руформ», где получил 12,5%.

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Ранее он возглавлял ахметовский «Метинвест Холдинг», а в конце 2013 года стал исполнительным директором группы СКМ, управляющей «Метинвестом» и другими активами Ахметова, но теперь, как уверяют в СКМ, Сырый больше у них не работает.

«Миграция менеджмента с Украины на более крупный и интересный российский медийный рынок не новая тенденция, рассуждает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Примеров ее довольно много, указывает он, это продюсеры Александр Роднянский, Александр Цекало, Влад Ряшин и его Star Media, активно работал с российским телерынком и нынешний президент Украины Владимир Зеленский», – отмечается в публикации