20.06.2019
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Топ-менеджер Ахметова решил вложиться в Россию

Бывший топ-менеджер украинского олигарха Рината Ахметова Игорь Сырый купил доли в компаниях Ruform, управляющей видеосервисом Rutube, и Solaris Promo Production, производящей шоу «Дом-2».

Об этом пишет московское деловое издание «Коммерсант», уточняя, что Сырый стал владельцем  25% акций ООО «Солярис Промо Продакшн», а также вошел в число совладельцев ООО «Руформ», где получил 12,5%.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ранее он возглавлял ахметовский «Метинвест Холдинг», а в конце 2013 года стал исполнительным директором группы СКМ, управляющей «Метинвестом» и другими активами Ахметова, но теперь, как уверяют в СКМ, Сырый больше у них не работает.

«Миграция менеджмента с Украины на более крупный и интересный российский медийный рынок не новая тенденция, рассуждает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Примеров ее довольно много, указывает он, это продюсеры Александр Роднянский, Александр Цекало, Влад Ряшин и его Star Media, активно работал с российским телерынком и нынешний президент Украины Владимир Зеленский», – отмечается в публикации

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть