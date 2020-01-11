Топ-менеджер «Нафтогаза» признал превосходство Путина над Зеленским

11.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Встреча «нормандской четверки» в Париже доказала, что президент России Владимир Путин является специалистом во многих государственных отраслях, в том числе и в газовой сфере.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос газа в Париже обсуждал Зеленский с Путиным. Когда началась дискуссия более техничная, Зеленский попросил меня принять в этом участие, а потом мы с Путиным, не помню сколько минут, обсуждали этот вопрос. Для меня эта ситуация была шоком. Мы обсуждали с Путиным технические вопросы: суммы, транзитные ставки, юридические детали, состав арбитров в арбитраже.

Я бы сказал, что Путин является наивысшим специалистом, потому что он разбирается в этих вопросах и лично берет участие в обсуждении», – сказал Витренко.