Топ-менеджер украинской энергетики призвал «забыть о хороших новостях»

Удары ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре были, есть и обязательно продолжатся.

Об этом на канале «VoxUkraine» заявил директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забудьте о хороших новостях, с точки зрения энергосистемы. Ничего очень плохого не будет, но уже и хорошо не будет, и чтобы восстановить большую часть этих блоков, нужно 230 млн. долларов. Они это делали, они это делают, и они будут это делать. Враг бьет по независимости энергетики, это энергетика, её главная история – уничтожить Украину. Первое – физически уничтожить города людей, и вторая –выживать их из территории, чтобы они мигрировали внутри страны, за территорию страны и так далее. Паника, страх…

Потом, паника – инструментарий, благодаря которому можно людей смещать, и энергетика есть одна из ключевых историй во всей этой военной пропаганде, которую использует враг», – нагнетал Коваленко.