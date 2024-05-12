Топ-менеджер украинской энергетики призвал «забыть о хороших новостях»

Вадим Москаленко.  
12.05.2024 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре были, есть и обязательно продолжатся. 

Об этом на канале «VoxUkraine» заявил директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре были, есть и обязательно продолжатся.  Об этом...

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«Забудьте о хороших новостях, с точки зрения энергосистемы. Ничего очень плохого не будет, но уже и хорошо не будет, и чтобы восстановить большую часть этих блоков, нужно 230 млн. долларов. Они это делали, они это делают, и они будут это делать. Враг бьет по независимости энергетики, это энергетика, её главная история – уничтожить Украину. Первое – физически уничтожить города людей, и вторая –выживать их из территории, чтобы они мигрировали внутри страны, за территорию страны и так далее. Паника, страх…

Потом, паника – инструментарий, благодаря которому можно людей смещать, и энергетика есть одна из ключевых историй во всей этой военной пропаганде, которую использует враг», – нагнетал Коваленко.

Он снова призвал «забыть о хороших новостях» с точки зрения энергосистемы.

«Ничего очень плохого не будет, но уже и хорошо не будет. Нужно учиться экономить с 19 до 22, в зависимости от месяца и области. Пытаться поменьше разносить это потребление», – посоветовал энергетик.

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