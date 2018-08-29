Топливо для АЭС убивает украинских солдат – соратник Тягнибока

29.08.2018, Киев

Независимость Украины стоит дороже, чем весь золотовалютный запас страны.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал депутат Верховной Рады прошлого созыва от ВО “Свобода” Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цена независимости и безопасности страны не измеряется деньгами. Даже если бы это стоило всего золотовалютного запаса страны, то нужно было бы пожертвовать этим», – считает радикальный депутат.

Нардеп заявил, что сотрудничество с Российской Федерацией может стоить Украине независимости.

«Поверьте, считая деньги, что нам невыгодно разрывать сотрудничество, мы можем потерять государство. И мы теряем каждый день своих солдат, которые защищают нашу территориальную целостность, потому что платя деньги за атомное топливо России, мы обеспечиваем их армию, которая воюет против нас», – настаивает Мирошниченко.

Напомним, ранее блогер Евгений Супер заявил, что атомная энергетика Украины рухнет сразу же после остановки транзита российского газа.