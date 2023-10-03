Топливо войны. Почему у Зеленского не закончатся деньги на войну

Свежий американский бюджет без денег на Украину вызвал прямо таки бурю восторгов и каких-то странных ожиданий в российском Интернете.

Если почитать наших экспертов, пропагандистов и просто лидеров мнений, то уже вот-вот Зеленского снимут с западного довольствия, и Украинушке придет полный кабздец по причине отсутствия главного топлива войны – финансового.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Формальные причины для таких ожиданий, разумеется, есть. Масла в огонь регулярно подбрасывает американская пресса, тональность которой в последнее время запредельно скептична в отношении перспектив украинского сюжета. Вот хотя бы свежая публикация во влиятельном Politico, авторы которого прямым текстом говорят: США хотят, чтобы Украина перестала быть иждивенцем на американском горбу и обеспечивала сама себя.

По информации издания, в США хотят, чтобы Киев создал собственную оборонную промышленность, способную покрывать основные потребности страны. Что же до финансового аспекта, то у Байдена все больше зреет мысль о том, что киевским вместо рыбы нужна удочка.

В переводе на язык конкретики, к примеру, в Белом доме готовы помочь Украине сформировать профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров ВСУ, соответствующих доктрине и принципам НАТО. Но эта помощь видится исключительно как методическая и инструкторская. Все что за пределами этого – сами-сами.

И таких сигналов сегодня множество. Отечественные наблюдатели ловят в эфире малейшие признаки потери интереса Штатов к своей восточноевропейской игрушке. Однако, вслушиваясь в эти внутренние американские дебаты по украинскому вопросу, нужно учитывать контекст, в котором все это говорится и пишется.

А контекст этот предвыборный. Так уж повелось, что в отличие от наших палестин, где любят рассуждать о возвышенном и духовном, в центре американского дискурса всегда деньги. Украинский опрос тоже рассматривается через эту оптику. При этом ценностный аспект по умолчанию практически не оспаривается никем из ведущих игроков – в этом смысле в Америке имеется жесткий консенсус. Иначе говоря, то что Россия напала на Украину и борьба украинцев справедлива, это та аксиома которую не рискует оспаривать даже Трамп.

Вопрос лишь в том, до какой степени в этой справедливой борьбе украинцев должны принимать участие американские налогоплательщики. Должны ли они полюбить Украину до самой глубины своих кошельков, или может, у этой любви к Украине есть известные пределы?

Ну и естественно, речь идет об эффективности выделяемых средств. Потому так популярна тема украинской коррупции, ведь это ж получается, что ушлые украинские казнокрады воруют из американского бюджета.

Каждый всплывающий публично факт такого рода становится жирным минусом в украинской кредитной истории. Неудивительно, что авторы свежей публикации в еще одном влиятельном американском СМИ Time, плачутся, что добиться одобрения помощи Киеву в Конгрессе становится все труднее, а последние события сигнализируют о постепенном изменении «непоколебимой поддержки», которую старик Байден все еще по инерции обещает Зеленскому.

Осознают это и на Украине. Тот же говорливый клеврет Зеленского Максим Бужанский сетует, что, мол, «двухпартийная поддержка у нас есть, а вот денег, увы, нет». Обижается Бужанский и на Борреля, пообещавшего давеча Украине, опять же, вместо денег, «трудный бой за право стать частью ЕС». А последний бой, как известно, он трудный самый.

«Фраза Борреля о том, что украинскому обществу, ведущему сейчас ужасный бой в ходе войны, впереди предстоит трудный бой за вступление в Евросоюз, который не закончится ни завтра, ни послезавтра, немного напоминает другую фразу. Про ужасный конец и ужас без конца. Как то остальные справились без трудных боев. Мог бы и короче сказать – будем хороводить вечно», – обиженно ноет в «телеге» Бужанский.

И в этом нытье он не одинок, а отображает некую тенденцию. В Киеве сегодня стало общим мнением, что украинцев на Западе как-то слишком много учат жить вместо того, чтобы помочь материально.

Но у западников своя бухгалтерия. И согласно ей Киеву и так дали слишком много, так что пора бы и результаты какие-то предьявить. Это ведь не подарки, а инвестиции. Которые должны окупаться. Если не в экономическом ( хотя и желательно) то хотя бы в военно-политическом отношении. Это ведь Зеленскому не нужно отчитываться перед посполитыми, которым он успешно заткнул рты, а на Западе выборы никто не отменял, и тамошнему избирателю приходится как о обьяснять, куда и зачем идут его деньги.

Все это – аргументы pro. Теперь приведем аргументы contra. Первейший из них состоит в том, что западным политикам за истекшие полтора года удалось главное – стронуть с места глыбу под названием ВПК. Эту махину сложно запустить, но раз запущенная, она не может бесконечно долго жить в режиме ожидания на низком старте. В конце концов, набраны люди, утверждена номенклатура заказов, подготовлены технологические линии, поделены будущие прибыли.

И разговоры о заморозке конфликта в этой схеме откровенно лишние. Война должна продолжаться потому, что бизнес увидел в ней источник больших прибылей. Это как висящее на театральной сцене ружье, которое обязательно должно выстрелить по ходу пьесы. Просто потому, что оно висит.

И аксиомой является то, что любое перемирие будет использовано сторонами для подготовки к новой стадии горячей войны. Не стоит сбрасывать со счетов и кажущиеся сегодня чересчур алармистскими варианты расширения ТВД на сопредельные с Украиной страны – такие как Польша, балтийские лимитрофы или Молдавия.

Подтверждением именно этой бизнес-логики стали прошедший в Киеве форум оборонной промышленности с участием французов. Его итогом стали полтора десятка контрактов с французскими компаниями на поставку Украине оружия: дополнительных артиллерийских систем, беспилотников, запасных частей и машин-амфибий.

В частности, компания Nexter, принадлежащая немецко-французскому холдингу KNDS, планирует поставить шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. Кроме того, компания Nexter подписала ещё один контракт на техническое обслуживание систем Caesar и бронемашин AMX-10.

Компания Arquus подписала контракт на техническое обслуживание более ста бронемашин типа VAB. Эльзасская компания Cefa поставит восемь роботов для борьбы с минами и восемь машин-амфибий, с помощью которых можно будет переправлять тяжёлые танки через реки. И так далее и так далее.

Или вот уже упоминавшийся выше Боррель. Напуганный американской бюджетной историей он очень резво созвал в Киеве чрезвычайное заседание глав дипломатии европейских стран, по итогам которой все-таки выдавил из напуганных страшилками об усилении России европейцев согласие до конца года согласовать до 5 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году.

А глава немецкого комитета по обороне Циммерман заявила, что Украине нужно поставить ракеты Taurus с дальностью 500 км, которыми ВСУ будут иметь право наносить удары по территории России. Это заявление разительно контрастирует с прежним мычанием Шольца и Писториуса между «как бы да» и «в то же время».

Немецкие верхи потихоньку дозревают до идеи, что бить по территории России – вовсе не табу, а так и надо.

В общем, ситуация такая же, как накануне Первой мировой. Которой, как известно, не хотел никто, но она, тем не менее, произошла. Кому интересна конкретная механика процесса – пускай почитает «Августовские пушки» Барбары Такман.

Можно согласиться с выводами военного блогера Романа Сапонькова, по мнению которого, в войне против России Запад использует максимально возможные ресурсы.

«Если будет возможность наносить удары по нашим городам, они это сделают. Остановит их техническая неготовность изделий или дефицит изделий на складах. Ну, или подготовка избирателя к этому, выборы, выбивание плюшек внутри блока. Соответственно, если у Запада будет техническая возможность на расширение военного присутствия, он на это незамедлительно пойдёт, вплоть до прямого вторжения. Поэтому надо быть морально готовыми к прямому столкновению с силами НАТО. Когда закончатся украинцы, придёт НАТО», – убежден Сапоньков.