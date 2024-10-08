Торецк падет следующим, если срочно не дадут людей и оружие – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если существующий натиск российских войск сохранится, а Запад не увеличит в срочном порядке поставки оружия и техники, то ВСУ придется и дальше отступать, а на очереди за Угледаром будет Торецк.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если существующий натиск российских войск сохранится, а Запад не увеличит в срочном порядке поставки...

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«Будем надеяться, что Торецк и другие города нам удастся отстоять. Если враг будет иметь существенное преимущество над нами, то нам придется и на Торецком направлении тоже отходить. Нужно смотреть правде в глаза – пока что враг очень сильно давит и значительное преимущество имеет в силах и средствах», – паниковал он.

«Ну каким образом сдерживать? Только нашими войсками – мы снова тут поднимаем вопрос о мобилизации и, конечно, это оружие, которое нам должны передавать наши партнеры. Его должно быть больше, чтобы не было 1 к 10 по количеству артиллерийских выстрелов – это недопустимо», – негодовал Гетьман.

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