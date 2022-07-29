Торг здесь неуместен. Почему нужно спешить с референдумами в освобожденных областях

Новости Украины

Сейчас в Киеве много говорят о наступлении на Херсон. Гадают о сроках, подсчитывают возможности западных арсеналов и дальнобойность пушек, прощупывают на слабые места рубежи русской обороны, бьют по мостам через Днепр, запугивают местное население, призывая его покидать регион. Российские военные тоже готовятся к предстоящей битве за Херсон и плацдарм на правом берегу Днепра.

Об этом же пишет и влиятельная западная пресса. В частности, издание Politico сообщает, что Зеленский заявил делегации Конгресса США, что Украина хочет в течение трех-шести недель вернуть утраченные территории, потому что потом это будет сделать намного сложнее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Зеленского, нынешний период – решающий, поскольку дальше будет приближаться зима, во время которой сложнее вести войну.

«Зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас — до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи — гораздо предпочтительнее, чем помощь позже», – цитирует Politico главу киевского режима.

Со своей стороны военно-гражданские власти Херсонщины и других освобожденных областей вновь говорят о планах проведения этой осенью референдума о вхождении в Россию. Правда, пока нет уверенности, что это не очередные «учения», а уже точно принятое на самом верху политическое решение с конкретной датой. Между тем, это очень важно. Не менее важно, чем оценки хода и перспектив боевых действий.

Во всех этих расчетах отсутствует главное: понимание того что все это будет происходить не где-нибудь, а на все еще украинской территории, и страдать будут в первую очередь местные жители. Которые сейчас просто не понимают, чего им ждать, к чему готовиться, и не пора ли, действительно, садиться на чемоданы.

Пытаясь выбить русских из Херсона украинцы будут бить по городу из всего, что можно. А население в это время будет массово бежать в Крым. В результате регион обезлюдеет, а экономическая жизнь в нем придет в упадок на долгие годы.

Тем самым взятый под российский контроль относительно быстро и мирно регион потеряет это свое преимущество, став полем боя или переходящей из рук в руки «избушкой лесника» из анекдота.

Если украинцы попрут всерьез и сумеют добиться хоть какого-то успеха в своем наступлении, тогда Херсону не избежать разрушительных городских боев, потому что не отступить из него для русских будет делом чести.

Если же украинское наступление провалится, и они поймут, что никакая «деоккупация» Херсону не светит, тогда участь города может быть еще более печальной – отступая ВСУ истратят на обстрелы города весь свой боезапас, по принципу «Так не доставайся же ты никому».

Нет, вы не подумайте, я не нагнетаю ради нагнетания, рисуя читателям апокалиптические картинки. Просто есть хороший и проверенный временем принцип – надейся на лучшее, но готовься к худшему. А худшее в данной ситуации – это то, что на наших глазах нивелируются те зыбкие преимущества, которые дает ставшим разменной монетой в военном противостоянии украинским городам разумное и прагматичное поведение местных властей.

Помните, как оно вначале было: у мэров был выбор между судьбой Купянска и судьбой Изюма. Между судьбой Мариуполя и судьбой Мелитополя. Сегодня же этого выбора, похоже, не остается. Потому что, какая разница, сдали город мирно или в результате тяжелых и кровопролитных боев, если по итогу все равно почтальон звонит дважды. Согласитесь, не самый лучший психологический фон для желающих жить в России, но не уверенных, что это получится.

Именно поэтому от разговоров о референдуме надо как можно скорее переходить к делу. Потому что, сколько не говори «халва» и не корми народ завтраками и новыми датами, а слаще и увереннее от этого не станет.

Референдум – это точка невозврата, которая ясно сигнализирует Киеву, что поезд ушел, а торг больше неуместен. Проведенный референдум – самый лучший гарантийный талон для заверений о том, что «Россия здесь навсегда».

Сам факт проведенного голосования и включения региона в состав России резко стабилизирует если не социально-экономическую обстановку (для этого действительно нужно окончание боевых действий и период мирного восстановления), то, как минимум социально-психологическую.

Для пессимистических или упаднических настроений тех, кто поверил в Россию больше не останется почвы. Как уйдет почва из под ног и у спекуляций украинских пропагандистов, убеждающих в том, что Украина вернется и отомстит. И ведь многие верят, а даже если не верят, все равно держат в уме такую возможность для подстраховки- мало ли как оно там обернется.

Даже если после референдума боевые действия не прекратятся, и Украина предпримет попытку (возможно, не одну) вернуть область под свой контроль, сама ситуация будет в корне другая.

Это будет уже не борьба за некую территорию в серой зоне с непонятным статусом, а нападение на саму Россию. В ответ на которое можно будет без всяких ограничений задействовать соответствующие положения оборонной доктрины РФ – вплоть до удара ТЯО по врагам этой безопасности.

Люди будут ощущать, что Россия действительно стоит у них за спинами, что защищают их так же, как защищали бы условную Ростовскую или Воронежскую области.

Самое худшее в сложившейся ситуации – с точки зрения социальной атмосферы на освобожденных территориях – это ждать у моря погоды, дожидаясь стабилизации обстановки, завершения боевых действий, полного и окончательного освобождения территорий или, как говорят некоторые «пока Украину подальше не отодвинут». В таких ожиданиях могут пройти месяцы или даже годы. А люди хотят жить уже сейчас.

Часто можно услышать (это применительно уже к Запорожской или Харьковской областям), мол, зачем спешить, без освобождения соответствующих областных центров референдумы будут какими-то нелегитимными, а сами области – неполноценными.

От таких предрассудков нужно решительно избавляться. Благо примеры перед глазами. На Украине 8 лет существовали Луганская область без Луганска и Донецкая область без Донецка. И никого в Киеве это обстоятельство не волновало.

Референдум можно провести сейчас, а Харьков с Запорожьем освободить потом, кооптировав их в уже существующую область с временным административным центром.

В конце концов, можно вспомнить обстоятельства признания ЛНР и ДНР. А признали их не в фактических границах, а в тех границах, на которые они претендовали согласно своим конституциям, начав освобождение уже потом. Почему точно так же нельзя поступить с Харьковщиной или Запорожьем?

В общем, автор этих строк не видит ни одной логичной причины откладывать референдумы в долгий ящик. Тормозить этот процесс могут только лишь политические причины, связанные с чьим-то желанием сделать освобожденные территории предметом торга с Украиной. Торга, итог которого можно предсказать заранее.

Киев ни за что не согласится на юридическую фиксацию утраты суверенитета. А это значит, что России следует действовать исходя из своих резонов, без оглядки на то, что скажут в Киеве.