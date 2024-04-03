Торгаши победили героев: Откуда столько нетвойняшек в России

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В капиталистическом обществе торгаши победили героев, что сформировало как политическую, так и культурную повестку.

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культура и пропаганда: новая реальность – новые люди» заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем развить эту тему и, например, опираясь на работу немецкого социолога Вернера Зомбарта, говорить о дуализме двух социальных доминантых типов – торгашей и героев. Зомбарт говорит о том, что это два взаимоисключающих типа. Они в обществе есть всегда, но бывает общество, где торгаши побеждают героев, а бывает, где герои торгашей. И это как раз тема для экономического форума о таком дуализме», – отметил выступающий.

Иными словами, продолжил политолог, культура бывает героической, а бывает торговой антигероической. Последняя ориентирована на мирную жизнь, на частное обогащение, на приватность, на гражданственность, а первая – на подвиг, на аскезу, на свершения, на славу, на честь, на иерархию, на государство.

«Совершенно другой набор приоритетов, и между ними «zero-sum game», то есть, торговцы выигрывают – проигрывают воины, герои выигрывают – проигрывает торговля», – сказал Дугин.

В российском обществе есть запрос на новый вариант нормы, поскольку до сих пор нормой является обывательское потребительское отношение к стране и согражданам, заметил политолог Алексей Чадаев.

«Несколько месяцев напряжённо слежу и в телеграме, и вообще в медиа-среде, как многих здесь присутствующих, и меня в том числе, называют «мракобесами». Нормальные люди, которым хочется, чтобы всё было тихо-мирно, спокойно, хорошо. При этом они же не за какую-нибудь Украину, многие из них за Путина голосовали. Но у них есть запрос к власти – «пожалуйста, остановите этих безумцев». «Остановите этих оголтелых мракобесов, клерикалов-милитаристов этих». Потому что если их, то есть нас, сейчас не остановить, то они заставят всех поститься, молиться, слушать «Радио Радонеж», ходить строем, с «ружжом» идти воевать, все сбережения в помощь воюющей армии сдать. В общем, короче, очень сильно ухудшат наше привычное качество жизни, эти гады, если их вовремя не остановить, если им вовремя не дать отпор», – пояснил Чадаев логику противников патриотической повестки.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.