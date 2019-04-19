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19.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Торгаши в Киеве озолотились на дебатах

Торговцы символикой «озолотились» сегодня, развернув продажу на подступах к стадиону, где проходили дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Очевидцы также публикуют фотографии припаркованных рядом автобусов, на которых свозили бюджетников в Киев для имитации массовой поддержки пока еще действующего украинского президента.

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