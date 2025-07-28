Торговая сделка США с Евросоюзом не сулит ничего хорошего России

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Дональд Трамп объявил о согласовании параметров торговой сделки с ЕС: вместо первоначальной угрозы ввести пошлины на европейские товары в 30%, остается наценка в 15%. Но при этом Брюссель обязуется ввозить американские товары без налогов, а также гарантировать закупку у США энергоносителей (заместив российские) и оружия на сотни миллиардов долларов.

«ЕС спасает за свой счет дорогой американский газ и хоронит окончательно СП-2», – полагает живущий в Германии политолог Александр Сосновский.

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«Брюссель не получает ничего, но соглашается на почти кабальные экономические условия. Парадоксальное дело: Европейский союз в исторической перспективе стал не инструментом усиления мощи Европы, а инструментом подчинения стран-членов американскому владычеству», – считает международник Алексей Наумов.

Французская оппозиционер Марин Ле Пен утверждает, что ЕС получил торговые условия с США хуже, чем Великобритания.

«Французские фермеры снова были принесены в жертву немецкой промышленности, и были введены положения, обязывающие нас еще больше открыть единый рынок для американской сельскохозяйственной продукции в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей», – указывает она.

Политолог Алексей Пилько надеется:

«Жёсткая драка между брюссельской бюрократией и многими странами-членами ЕС практически неизбежна».

А вот белорусский политолог Алексей Дзермант считает сделку признаком того, что «война на Украине продолжится еще неопределенное время».

«Европейско-американская «сделка» в очередной раз обнуляет надежды всех доморощенных западников-европейцев о том, что Россия, мол, оторвет Европу от США и переориентирует на себя – в энергетическом, экономическом и даже ценностном плане. Нет и еще раз нет. Даже подчиненно-унизительная позиция перед американцами для европейцев предпочтительнее каких-либо равноправных отношений с Россией. Немногочисленные диссиденты в Европе – не в счёт, они ни на что не повлияют, как и не повлияют серьезно на демографию пару сотен семей, уехавших с запада в Россию», – пишет Дзермант.

Более оптимистично настроен американист Малек Дудаков. Он считает, что сделка – это блеф, и ничего особенно не поменяется.