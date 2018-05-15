15.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Торговцы «крымско-татарским холокостом»

Пока в России и, особенно, в российском Крыму, люди празднуют долгожданное открытие моста через Керченский пролив, роящиеся в Киеве меджлисоиды под чутким руководством Минстеця готовятся отмечать дату 18 мая – 74-ю годовщину высылки крымских татар.

Давнее событие, причины которого хорошо известны, а многие крайне неприятные кое для кого детали не озвучиваются по причине политкорректности и сохранения гражданского мира, не дают покоя монополистам на «холокост» из «меджлиса», для которых дата 18 мая стала не днём памяти, но днём злопамятства.

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Праздничный для всего Крыма 2014 год внёс свои коррективы и в эту дату.

В кои-то веки большинство крымчан смогли спокойно вздохнуть, поскольку прекратилась длившаяся два десятка практика «траурных мероприятий», меньше всего похожая на скорбь, когда согнанные меджлисовским активом с мест компактного проживания десятки тысяч возбужденных людей перекрывали дороги, собирались на «пятиминутки ненависти» в центре Симферополя и других городов, оставляя за собой вытоптанные клумбы и горы нечистот.

На Украине от ломания стульев в день траура отказаться не смогли, так что на предстоящее 18 мая готовится автопробег вдоль границы с Крымом, участники которого намерены оповестить клаксонной какофонией людей по ту сторону Перекопа, что злоба и месть будут жить в веках.

Из Симферополя «страдания» теперь перекочевали в Херсон, где тоже намечено топтание клумб, протестные кричалки, совмещённые с показом эпохальных фильмов «Мустафа» и «Хайтарма».

У собравшихся в пресс-центре Укринформ из грантоедских контор «Крымский ресурсный центр», «Крымский дом», «Крымская проектно-просветительская платформа Q-Hub» под предводительством неистовой пассионарии Джапаровой, повестка дня тоже осталась без изменений. Более того, список меджлисовской ненависти пополнился некоторыми новыми пунктами.

Так, во вступительном слове, Джапарова связывает события 18 мая 1944 года с Крымской весной 2014 года. Основной посыл: как тогда, так и сейчас, российская власть проводит «тихий геноцид» крымских татар,

«Изгоняя коренное население и заменяя его на жителей Российской Федерации с материка». Названы даже конкретные цифры: российской властью, начиная с 2014 года, «изгнаны» более 25 тыс. крымских татар.

Естественно, что никаких доказательств не приводится. Да и какие могут быть доказательства, если целью поставлен информационный вброс.

Намёк более чем прозрачен: меджлисовские экстремисты и провокаторы пытаются прицепить паровоз «сталинских репрессий» к событиям последних четырёх лет, чтобы выдать поспешное бегство замазанных в преступной деятельности «активистов» из банды Джемилева – Чубарова если не за геноцид, то за этнические чистки, с целью изменить этнический состав Республики Крым в пользу русского населения.

Впавшая в фарисейство Джапарова ссылается на международное законодательство, запрещающее переселение граждан на оккупированную территорию. При этом, правда, полностью игнорируются парадоксы «оккупации», вроде всенародного референдума, повышения уровня жизни и безопасности «оккупированных», а также форсированное восстановление инфраструктуры полуострова, доведенного до ручки «благодетелями» из Незалежной.

Не говоря уже о реабилитации крымских татар указом президента России и выплаты компенсации пострадавшим, не замеченных в сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами, чего так и не сделала и не собирается делать Украина.

В «нарушении этнического состава» Джапарова обвиняет «десятки тысяч» приезжающих в Крым специалистов, военнослужащих, учителей.

При этом, меджлисовские экстремисты и вымогатели, 22 долгих года терроризировавшие население полуострова, стараются переложить вину с больной головы на здоровую, рассказывая о развёрнутых в Крыму «репрессиях», «изгнании активных», «приведение населения к послушанию».

Так горько плакать может только паразит, щелчком согнанный с искусанного им тела Крыма, вынужденный перебиваться вегетарианством.

Занятно, что Джапарова ностальгически вспомнила о том, что центр Симферополя по 18-м числам мая больше не представляет собой дышащую угрозой окружающим человеческую массу, пожаловавшись, что все скорбные мероприятия теперь перенесены на мусульманскую часть симферопольского кладбища Абдал, узрев в том некий зловещий контекст.

Окончательно впавшая в раж под действием мухоморов Джапарова поведала собравшимся, что даже проведённый 5 мая праздник крымских татар Хыдырлез (собравший в этом году, к слову, около 55 тысяч «угнетённых Москвой») в Бахчисарае прошёл «не просто так, а с особым цинизмом», на месте, где полтора года назад был «выкраден» Эрвин Ибрагимов. Наверняка своими же подручными «активистами».

Кабак, устроенный спонсором «меджлиса» на костях крымских ханов у подножья Чуфут-кале, Джапарову не коробил годами, как и разрушающийся при Украине ханский дворец.

Зато, понимаете ли, российская власть, устроив праздник на месте похищения экс-депутата бахчисарайского горсовета, указывает крымским татарам их место, видя в них «персоны нон-грата».

В процессе сходки Джапарова предъявила собравшимся три пропагандистских ролика. Первый – показывающий события 18 мая 1944 года с точки зрения типичного гитлеровского коллаборациониста. В полном соответствии духу червонодупной «Ныколы знову».

Ещё один ролик, призванный показать судьбу «репрессированного» татарина из села Бешуй, стал явным проколом меджлисовских пропагандонов.

Военные документы свидетельствуют: среди мужчин из сёл Бешуй и Коуш во время войны было больше всего дезертиров и коллаборационистов. Из 98 мужчин села Бешуй, призванных во время войны в 51-ю Армию, дезертировало 92 человека. Из села Коуш – 130 и 122 человека соответственно. Вывод, кем был «репрессированный» на самом деле, напрашивается сам собой.

Третий ролик тоже был снят в стиле «судьба человека», только на этот раз от лица депортированной бабули в стиле скандально-душещипательного клипа Джамалы.

В общем, долбанутым торговцам «крымско-татарским холокостом» нет покоя. Вернуться в Крым они не могут, восстановить «меджлис» в правах и свои бандитские привилегии – тоже. Подняться на борьбу мешают трусость, продажность и потеря доверия в народе. Приходится комбинировать, изворачиваться и печально гундеть в надежде, что хоть кто-нибудь обратит внимание и поможет чем может…